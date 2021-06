CovidTracker : Le patron d’Apple “bluffé” par le travail de Guillaume Rozier

À l’occasion d’un entretien organisé par le Journal du Dimanche, Tim Cook le patron d’Apple a salué le travail de l’ingénieur français Guillaume Rozier, à l’origine des plateformes CovidTracker et ViteMaDose.

Dans une entrevue organisée par le JDD, le créateur français de CovidTracker et ViteMaDose Guillaume Rozier s’est entretenu avec Tim Cook, le PDG d’Apple. L’occasion pour les deux hommes de s’avouer leur admiration mutuelle pendant une trentaine de minutes. “Nous sommes bluffés”, a ainsi confié le patron de la Pomme à l’ingénieur. “Vous avez réalisé un travail époustouflant dans des délais très courts. Il a bénéficié à toute la communauté, puisque vous avez efficacement contribué à lutter contre la pandémie”. Guillaume Rozier n’a, de son côté, pas tari d’éloge sur le GAFAM, en expliquant : “Je suis un fan d’Apple, depuis toujours. J’apprécie vos valeurs, vos principes et vos combats”.

Protection des données et innovation

En marge de leur admiration mutuelle, cet entretien à retrouver en intégralité sur Dailymotion et sur le site officiel du JDD a également été l’occasion pour Guillaume Rozier et Tim Cook de partager leur vision de l’innovation. Tout au long de l’interview, les deux hommes ont ainsi évoqué l’importance de la protection des données personnelles sur Internet. Un combat dans lequel s’est récemment engagé Apple, notamment depuis le déploiement de sa mise à jour iOS 14.5, qui met en avant la protection de la vie privée. Après avoir été fait chevalier de l’Ordre national du Mérite en mai dernier pour son action sur CovidTracker, Guillaume Rozier pourrait d’ailleurs poursuivre sa carrière auprès de la Pomme. C’est en tout cas une possibilité que n’exclut pas Tim Cook : “Il serait une excellente recrue partout ! Parce qu’il cherche comment aider les autres. Et c’est pour moi la définition d’une entreprise qui peut réussir : penser aux autres dans la conception de ses produits”.