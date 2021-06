Razer Opus X : le casque à réduction de bruit active se met à la couleur

Juste avant sa conférence de l’E3, Razer dégaine un nouveau casque sans fil doté de la réduction de bruit active, le Opus X.

© Razer

Si Razer nous a longtemps habitué aux accessoires pour les joueurs, des casques aux claviers en passant par les souris et bien d’autres produits étonnants, l’Opus ne fait pas vraiment partie de cette gamme. Il s’agit plutôt d’un appareil grand public, destiné à venir concurrencer les nombreux casques à réduction de bruit qu’on retrouve sur le marché, comme ceux de Sony, de Bose, ou encore l’AirPods Max d’Apple.

C’est pourquoi la marque vient de présenter un nouveau casque, en marge de sa conférence de l’E3. Voici le Razer Opus X, une version légèrement remaniée du Razer Opus que nous avions eu la chance de tester qui nous avait franchement convaincu.

La différence fondamentale entre ce Opus X et le précédent Opus, c’est la couleur. L’Opus X est ainsi décliné en trois coloris : Vert Razer (exclusivité temporaire), Blanc Mercury et Rose Quartz. Il est aussi bien plus abordable, au prix de 109,99€.

Le reste est plutôt classique. On y retrouve un design assez commun, des haut-parleurs de 40 mm, du Bluetooth 5.0, et un mode Gaming permettant d’abaisser drastiquement la latence (60 ms, d’après la marque). Le casque profite également de la réduction de bruit active afin d’éliminer les bruits extérieurs, ainsi qu’une fonction Quick Attention permettant d’amplifier les sons environnants.

Enfin, côté autonomie, Razer annonce 40 heures sans la réduction de bruit active et 30 heures lorsqu’elle est enclenchée. Le Razer Opus X sera disponible dès le 15 juin au prix de 109,99€, et il est d’ores et déjà disponible à la précommande dans la boutique en ligne du constructeur.