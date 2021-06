Netflix dévoile un premier teaser pour la saison 2 de The Witcher

Netflix a partagé les premières images de la seconde saison de The Witcher. Elle organisera également un événement dédié au sorceleur, en juillet prochain.

© Netflix

Il y a à peine deux mois, Netflix annonçait la fin du tournage de la saison 2 de The Witcher. La série, qui compte parmi les plus populaires de la plateforme, doit revenir pour une deuxième salve d’épisodes avec Henry Cavill dans le rôle-titre. Pour faire patienter les fans jusqu’à sa diffusion, qui devrait intervenir avant la fin de l’année 2021, le N rouge vient de dévoiler un premier teaser. Centrées sur le personnage de Ciri, ces premières images annoncent l’arrivée de nouveaux personnages et l’exploration de destinations inédites. Sur son compte Twitter, Netflix Geeked a d’ailleurs décortiqué la séquence pour notre plus grand plaisir. Sur cette séquence de quelques secondes, on retrouve la jeune Ciri qui s’est transformée en guerrière aux côtés de son mentor (qu’on ne voit pas). Elle semble avoir rejoint Kaer Morhen, une ancienne forteresse dans les montages qui est utilisée comme demeure et école par la guilde des sorceleurs. C’est sans doute à cet endroit que Ciri va apprendre les préceptes de ses tueurs de monstres et développer ses pouvoirs. On peut aussi brièvement apercevoir ce qui ressemble à un nouveau personnage, de dos. Netflix n’a en revanche pas précisé son identité. Il faut dire qu’ils seront nombreux à rejoindre le casting de cette seconde saison. On devrait ainsi retrouver Kristofer Hivju (Game of Thrones) dans la peau de Nivellen. Cet homme maudit est une créature humanoïde à la tête d’un ours avec d’immense oreilles et une gueule effrayante. L’acteur, qui incarnait Tormund dans la série HBO, devrait ainsi croiser la route d’Henry Cavill dans cette seconde salve d’épisodes. On retrouvera également Freya Allan et Anya Chalotra respectivement dans la peau de Ciri et Yennefer. Jaskier, le troubadour qui nous avait régalés avec son “Toss a Coin to The Witcher”, sera à nouveau incarné par Joey Batey.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Un Witcher Con cet été

Les 9 et 10 juillet prochain, Netflix donne rendez-vous à tous les fans de la franchise The Witcher pour un événement inédit consacré au personnage de papier, des jeux vidéo et de la série. Ce sera l’occasion pour CD Projekt et Netflix de dévoiler des nouvelles images de la saison 2, mais également de mettre à l’honneur la saga vidéoludique. Néanmoins, le studio a précisé qu’aucun nouveau jeu ne serait annoncé lors de cette conférence. Netflix et CD Projekt donnent néanmoins rendez-vous à tous les fans de Geralt De Riv sur Twitch et YouTube en live. On espère que ce sera le moment choisi par Netflix pour dévoiler la date de diffusion de cette seconde salve d’épisodes. Pour en savoir plus, Netflix a lancé une page web officielle.