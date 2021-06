E3 2021 : Ubisoft dévoile Rocksmith +, pour apprendre à jouer de la guitare

Ubisoft vous offre la possibilité d'apprendre à jouer de la guitare de manière ludique et personnalisée grâce à Rocksmith+.

L’Ubisoft Forward était la toute première conférence de l’E3 2021, qui a débuté ce samedi 12 juin. Si on s’attendait à des annonces en rapport avec Assassin’s Creed Valhalla ou encore Far Cry 6, nous n’avions pas prédit une quelconque annonce concernant la franchise Rocksmith. Sorti il y a près de 10 ans, il s’agit d’un jeu de rythme musical dans lequel votre guitare est le seul outil nécessaire pour arriver à la victoire. Aujourd’hui, une version plus élaborée est sur la route, vous permettant d’apprendre à jouer de la gratte grâce à un service d’abonnement.

Une expérience personnalisée

Guitare électrique, acoustique ou basse, à vous de choisir puisque Rocksmith+ supporte les trois instruments. En vous abonnant à Rocksmith+, vous avez accès à des milliers de chansons, des leçons pour apprendre à les jouer, ainsi que différents outils vous permettant d’optimiser votre expérience, tels que le répéteur de riffs ou la difficulté adaptative. Le catalogue de chansons, aussi varié soit-il lors du lancement des applications, sera actualisé très fréquemment et Ubisoft espère avoir des millions de chansons disponibles à terme.

Avec sa perception fiable des notes, Rocksmith+ vous propose des retours en temps réel sur ce que vous jouez. En fonction de vos goûts musicaux et de votre niveau, l’application va vous recommander certaines chansons spécifiques afin que vous puissiez progresser. De plus, vous pouvez connecter votre guitare ou basse sur PC, mobile et consoles ce qui vous offre une panoplie de choix pour la plateforme d’apprentissage. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour avoir une chance de participer à la bêta fermée sur PC. Le service en lui-même n’a pas encore de prix définitif ni de date de sortie officielle pour le moment.