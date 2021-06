E3 2021 : Hades s’offre une sortie sur Xbox Game Pass, PS4 et PS5

Après un premier lancement sur Nintendo Switch et PC, on se demandait quand Hades allait arriver sur le reste du marché console. On a désormais la réponse

Le jeu d’action de Supergiant Games va enfin s’inviter sur consoles Xbox et PlayStation. Après une sortie plébiscitée l’année dernière sur Nintendo Switch, le rogue-like va prochainement rejoindre les boutiques Sony sur PS4 et PS5, mais aussi le Xbox Game Pass sur Xbox, PC et appareils Android. Une version physique sur consoles de salon sera aussi au programme, a confirmé ce week-end la conférence Xbox de l’E3 2021. Cette dernière inclura notamment un code de téléchargement pour la bande-son du jeu, ainsi qu’un artbook de 32 pages. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui sur la plupart des stores en lignes, mais il faudra attendre le 13 août prochain pour découvrir Hades sur les machines de Sony et Microsoft. Attention, contrairement à la version Nintendo Switch du jeu, il ne sera pas possible de transférer ses données de sauvegarde entre le jeu PC et ses déclinaisons Xbox et PlayStation.

Considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’année 2020, Hades est un rogue-like au scénario ancré dans la mythologie grecque. Les joueurs et les joueuses incarnent le prince des enfers Zagreus, bien décidé à fuir Hadès pour retrouver sa mère Perséphone. Avec sa direction artistique originale et affirmée, le jeu est une jolie réussite de la part de Supergiant Games. Il avait notamment été largement plébiscité en 2020, avec de multiples nominations pour les Games Awards dans les catégories Meilleur jeu, Meilleure réalisation, Meilleure narration, Meilleure direction artistique, Meilleure musique et Meilleure performance d’acteur. Il avait en outre remporté deux trophées dans les catégories Meilleur jeu indépendant et Meilleur jeu d’action.

