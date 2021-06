Microsoft officialise l’arrivée du mini-frigo Xbox Series X

L’entreprise se targue d’avoir élaboré le mini-frigo le plus puissant au monde. On pourra vérifier cette allégation dès la fin de cette année.

Il y a quelques semaines, la marque avait repris une vidéo présentant un énorme frigo à l’effigie de la Xbox Series X, souvent moquée pour sa ressemblance esthétique avec l’appareil électroménager. Aaron Green berg, responsable du marketing chez Microsoft, avait promis aux fans de la branche Xbox qu’ils pourraient bientôt posséder une version mini de ce frigo. Le rêve devient un peu plus une réalité avec la dernière annonce de Microsoft lors de cet E3 2021. En plus d’un catalogue très fourni de nouvelles exclusivités Xbox, l’entreprise a dévoilé le mini-frigo Xbox Series X et a précisé qu’il serait disponible d’ici la saison des fêtes, c’est-à-dire à la fin de cette année 2021.

Un cadeau idéal pour Noël

Tandis que la Xbox Series X est « la console la plus puissante au monde », le mini réfrigérateur est lui aussi « le plus puissant au monde ». Contrairement à sa version grandeur nature, la version miniature du frigo Xbox Series X devrait pouvoir être commercialisé et donc parvenir aux mains d’une bonne partie de la communauté de gamers. Cependant, cette information n’a pas encore été confirmée par Microsoft et l’entreprise pourrait tout aussi bien le faire gagner aux joueurs. On ne sait pas non plus quelle taille fera l’appareil, mais on se doute qu’il sera significativement plus grand qu’une Xbox Series X afin de pouvoir contenir plusieurs canettes comme le montre la vidéo.

En ce qui concerne les autres annonces de Microsoft, relatives à des jeux cette fois-ci, vous pouvez retrouver notre récapitulatif de tout ce qu’il ne fallait pas rater de la conférence Xbox & Bethesda, qui a levé le voile sur une tonne d’exclusivités.