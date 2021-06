Netflix annonce trois nouvelles séries inspirées de jeux vidéo

Vendredi dernier, Netflix clôturait une semaine riche en annonces avec une dernière conférence consacrée aux adaptations de jeux vidéo. La plateforme a annoncé l’arrivée de deux séries inspirées de l’univers de Far Cry ainsi qu’une production estampillée Splinter Cell.

Netflix s’intéresse plus que jamais à l’univers des jeux vidéo. Lors du cinquième et dernier jour de sa Geeked Week, événement en ligne dédié à ses productions les plus “geek”, la plateforme a annoncé pléthore de nouveaux projets inspirés de sagas vidéoludiques. Le vendredi 11 juin, l’accent a été mis sur la franchise Far Cry, qui aura droit à deux séries animées. Si aucun détail n’a été donné sur la première d’entre elles, qui devrait néanmoins être inspirée du premier opus sorti en 2004, Netflix a été généreuse du côté de son spin-off Captain Laserhawk : A Blood Dragon Remix. Inspirée de Far Cry 3 : Blood Dragon sorti en 2013, cette nouvelle série animée sera écrite et créée par Adi Shankar qui était déjà à l’œuvre avec Castlevania. Le producteur exécutif décrit ce nouvel anime comme une série “inspirée des dessins animés du samedi matin, des jeux vidéo violents commercialisés auprès des enfants et de la lutte professionnelle qui rencontre une dysptopie cyberpunk”. Un premier teaser a été déjà partagé.

Une adaptation de Splinter Cell

Les bruits de couloirs sont devenus des informations officielles. Alors qu’il se murmure depuis juillet dernier que le N rouge prépare une adaptation de la saga Splinter Cell, elle vient de confirmer qu’un projet du genre était bien en développement. Les liens qui unissent déjà Ubisoft et Netflix vont donc se renforcer. Cette nouvelle série devrait suivre les aventures du héros Sam Fisher, un ancien commando de l’US Navy Seals devenu agent d’élite d’Echelon 2 de la NSA. Maître du déplacement furtif et de l’infiltration, le personnage doit dans les jeux se faufiler dans des zones d’ombre pour réaliser les objectifs qui lui ont été assignés. Il faudra s’attendre à ce que la série mette à l’honneur ce genre de séquences, tout en offrant sans doute une nouvelle profondeur à l’intrigue. Cette dernière sera écrite de la main de Derek Kolstad. Le scénariste est un habitué du genre puisque c’est à lui que l’on doit la franchise John Wick.

Enfin un trailer pour The Cuphead Show

Sorti en 2017 sur PC et Xbox One, Cuphead suit les aventures de deux tasses qui décident d’aller faire un tour au casino. Après une partie de dé avec le diable, ils perdent leurs âmes. Pour les récupérer, ils vont devoir collecter celles de différents boss. Le jeu s’inspire des dessins animés rétro et notamment des productions de Walt Disney. Pour l’instant, Netflix n’a pas donné de date de diffusion et s’est contentée d’annoncer qu’elle arriverait prochainement. Il faudra donc encore s’armer de patience.