IKEA dévoile avec Sonos un cadre avec enceinte Wi-Fi intégrée, dernier-né de sa gamme SYMFONISK

Dans la continuité de la première collaboration avec SONOS, cette enceinte intelligente associe l’expertise et la qualité de son de SONOS à la vision artistique de IKEA. Imaginée comme un véritable cadre décoratif, SYMFONISK se fixe au mur et s’habille de faces interchangeables au design unique.

© IKEA/SONOS

Ultrafin et discret, le cadre enceinte SYMFONISK sera disponible au mois de juillet chez IKEA. Facilement connectable à un réseau WiFi, elle émet un son de qualité dans toute la maison, le tout avec un design élégant et épuré. Pour rappel, le fabriquant de meuble suédois avait

en collaboration avec Sonos en 2019, la lampe-enceinte ainsi que l’étagère-enceinte SYMFONISK. Cette nouvelle collaboration est donc dans la continuité. Ce cadre enceinte, le son, l’art et la décoration d’intérieur forment un tout.

Le cadre enceinte SYMFONISK a été conçu pour s’intégrer parfaitement à tous les styles d’intérieur. Doté d’un crochet magnétique, il peut se suspendre horizontalement ou verticalement. Egalement équipé de pieds en caoutchouc, il se pose très facilement sur une table, une étagère ou au sol.

Le cadre enceinte SYMFONISK se connecte en Wi-Fi (compatible AirPlay 2) pour créer un système de son sur-mesure dans la maison. Facile d’utilisation, il suffit de brancher l’enceinte, puis de télécharger l’application SONOS S2 et de suivre les instructions étape par étape. Le son est directement contrôlé par l’application. Il est possible d’associer deux panneaux pour créer une paire stéréo.

Pour l’illustration des façades noires et blanches de l’enceinte, l’artiste Jennifer Idrizi s’est inspirée de la cymatique : l’étude des vibrations sonores visuelles. Le résultat est un motif hypnotique qui s’estompe du centre vers les extrémités. Le design interprète alors le son comme un motif abstrait et méditatif tout en s’adaptant aux goûts de chacun.

Le cadre avec enceinte WiFi SYMFONISK sera commercialisé au prix de 179 euros. Ses dimensions sont de L41 × H57 cm et il sera disponible en deux coloris : blanc ou noir. Mais comme la façade est facilement interchangeable, IKEA proposera en magasin d’autres façades à 20 euros, ainsi qu’un plus grand choix de visuels via son site et le service IKEA Print on Demand à partir de 29,90 euros.