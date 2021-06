Sur Snapchat, tout le monde peut devenir un personnage Disney

Snapchat réalise le rêve de nombreux grands enfants. Ce weekend, le réseau social a lancé son nouveau filtre qui permet de se transformer en personnage de l’univers Disney. Le succès est immédiat.

Un personnage Disney à votre effigie, vous en rêviez ? Snapchat l’a fait. Jeudi dernier, le réseau social a lancé son nouveau filtre baptisé Cartoon 3D Style Lens, il permet grâce à la réalité augmentée de transformer la trogne de tous les utilisateurs en un personnage de dessin animé. Pour l’utiliser sur Snapchat, il faut se rendre dans l’appareil photo et de cliquer sur le petit visage en bas de l’écran. Ensuite, vous pouvez glisser jusqu’à retrouver Cartoon 3D Style. De notre côté, on n’a pas pu résister à l’idée de tester la fonctionnalité.

Selon le petit fantôme jaune, en seulement un week-end, plus de 215 millions d’utilisateurs ont essayé l’outil. Les vidéos partagées ont quant à elles atteint les 1,7 milliards de vues. Le phénomène s’exporte d’ailleurs en dehors de l’application puisqu’il fait également la une des vidéos TikTok. Pour rappel, TikTok propose également un outil similaire, mais ce dernier est beaucoup moins convaincant.

Une solution plus sécurisée

Depuis plusieurs mois, les filtres permettant de se transformer en personnage Disney fleurissent sur le web. Bien souvent, au moyen d’une application tierce, les utilisateurs des réseaux sociaux populaires partagent des clichés de leurs frimousses, comme si celles-ci avaient été dessinées par la firme aux grandes oreilles. Mais voilà, ces outils de retouche photo s’accompagnent parfois d’un risque de piratage de vos données personnelles. Il faut dire que les applications frauduleuses sont nombreuses dans les magasins d’applications et particulièrement du côté des smartphones Android. Au moins avec cet outil Snapchat, plus de risque d’introduire un malware dans votre précieux téléphone. On se rappelle notamment de FaceApp, qui promettait d’offrir un bon dans le temps à ses utilisateurs en échange d’un accès privilégié à leurs données de localisation et aux fichiers présents sur le smartphone.

