Si le DJI Mini SE est vraiment affiché à ce prix, tout le monde va se l’arracher

Le futur drone d’entrée de gamme de DJI vient de fuiter, et son prix plancher pourrait en attirer plus d’un.

© Jonathan Lampel / Unsplash

Au moment où Sony bénéficie de l’attention médiatique avec son impressionnant Airpeak S1, DJI prépare le lancement d’un nouveau drone… et il vient tout juste de fuiter ! Un certain DJI Mini SE vient en effet de faire une brève apparition sur le site internet de l’enseigne américaine Walmart.

The cheapest DJI drone ever? pic.twitter.com/hOiPqC7VcK — OsitaLV (@OsitaLV) June 4, 2021

Conséquence de cette fuite : on sait tout, ou presque, du prochain drone de DJI. Le Mini SE devrait être un petit drone très compact, avec des dimensions de 11,42 sur 9,65 pouces lorsqu’il est déplié. On y retrouverait un capteur de 12 MP capable de capturer des vidéos en 2,7K, et un système de stabilisation motorisé sur trois axes.

Côté autonomie, le DJI Mini SE sera capable de voler jusqu’à quatre kilomètres avant que sa batterie ne rende l’âme, soit jusqu’à 30 minutes de vol environ d’après la fuite.

Le drone le moins cher de DJI

D’après cette fuite, le DJI Mini SE devrait être vendu au prix de 299 dollars, ce qui en ferait le drone le plus abordable de la marque. Actuellement, le drone le moins cher de DJI n’est autre que le Mini 2, vendu 459 euros, mais qui propose des caractéristiques légèrement supérieures, à commencer par sa caméra 4K.

Pour l’heure, DJI n’a pas annoncé de date de sortie, mais cette fuite nous laisse entendre que le lancement pourrait être imminent. De plus, le drone a semble-t-il été disposé dans les étals de certains magasins, si l’on en croit ce tweet.