iOS 15 : comment fonctionne FaceTime sur Android et Windows ?

Android Par Remi Lou le 15 juin 2021 à 19h00

Vos amis utilisent des iPhone et vous vous sentez exclu lorsqu’ils organisent un FaceTime de groupe ? Ce ne sera bientôt plus un problème : FaceTime débarque sur Android et Windows, via un navigateur.

© Ben Collins / Unsplash