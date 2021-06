E3 : Razer présente son nouvel écran Raptor 27″

Razer a profité de l'E3 pour présenter une nouvelle version de son Raptor 27".

Le Razer Raptor 27" original. ©Razer

Fin 2020, Razer sortait son tout premier moniteur, le Raptor 27”. Très alléchant sur le papier, il bénéficiait d’une qualité de construction et d’une finition exceptionnelles. Malheureusement, c’est la dalle elle-même qui se révélait décevante à bien des égards – un comble pour du matériel à 700 euros. Hier, à l’E3, la marque a annoncé la sortie d’une version revisitée censée gommer ces défauts.

Cette nouvelle mouture dopée au FreeSync Premium est en tout cas plus performante sur le papier. Le taux de rafraîchissement passe de 144 à 165Hz. Le support G-Sync est toujours là, et Razer est resté sur sa dalle IPS QHD de 27”. La fiche technique fait état d’une couverture DCI-P3 à 95%. Intéressant en théorie, mais à prendre avec des pincettes quand on sait que le modèle précédent souffrait à ce niveau. Reste à espérer que Razer aura réglé ses soucis de colorimétrie hétérogène et les fuites de lumière constatées.

Un écran au tarif premium

Si la construction semble toujours aussi irréprochable, on ne peut s’empêcher de grincer des dents en constatant l’absence d’interface VESA d’origine. Si vous souhaitez monter le Raptor 27 sur un bras ou à un mur, il vous faudra vous offrir l’adaptateur… à 100$ supplémentaires. Douloureux lorsque de nombreux modèles haut de gamme, voire milieu de gamme, en sont équipés d’office. La connectique n’a pas changé : on trouve toujours les mêmes ports HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4, USB-C/DP et deux prises USB Type-A 3.2.

En attendant un verdict sur les performances de la dalle, la première impression reste toujours la même. C’est un bel écran, mais même en connaissant les prix des dalles IPS à haut taux de rafraîchissement, le tarif reste vraiment élevé. Il faudra compter 799$, sans l’adaptateur VESA. Difficile à avaler quand il existe d’excellentes dalles VA en 34” et même des écrans 4K estampillés “gaming” à ce prix…

Razer en a aussi profité pour présenter son chargeur GaN 130W. Un nom trompeur, puisqu’il s’agit en fait d’un chargeur 100W; pour atteindre les 130W, il faut additionner les deux ports USB Type-C qui se partagent 100W, et les deux ports USB Type-A de 18W chacun. Il est fourni avec des adaptateurs pour le brancher à n’importe quel type de prise de courant.