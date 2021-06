Cryptomonnaie : le Salvador veut utiliser l’énergie des volcans pour miner du bitcoin

Depuis quelques semaines, le Salvador s’illustre dans le monde de la cryptomonnaie. Contrairement à l’Inde ou à la Chine qui voient d’un mauvais œil la prolifération des monnaies non fiduciaires, le pays aimerait en effet faire du bitcoin une devise légale. Dans un tweet daté du 9 juin 2021, le président de la République salvadorienne Nayib Bukele a en effet confirmé l’approbation de la loi BitcoinLaw par 62 contre 84 voix.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.

Bien décidé à devenir le premier pays du monde à exploiter le bitcoin à grande échelle, le Salvador a d’ailleurs une idée pour alimenter ses fermes de minage : dans un tweet adressé à GEO SV, responsable de la production d’électricité géothermique, Nayib Bukele a ainsi demandé à l’entreprise d’Etat d’élaborer un plan afin de fournir de l’énergie aux fermes de minage grâce à la chaleur émise par la vingtaine de volcans du pays.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋

This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021