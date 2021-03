Une Apple Watch plus résistante pour les sportifs de l’extrême ?

D’après Bloomberg, Apple envisagerait de lancer un nouveau modèle d’Apple Watch cette année. Cette « Explorer Edition » disposerait d’un boîtier renforcé pour accompagner les baroudeurs et autres sportifs de l’extrême.

Depuis plusieurs années, Apple intensifie ses efforts pour faire de sa montre connectée un accessoire incontournable pour les sportifs. Pourtant, si la dénomination la moins onéreuse de l’Apple Watch porte bien la dénomination « Sport », elle se montre en réalité moyennement adaptée à cette pratique. Certes, avec son boîtier en aluminium, elle est plus légère que ses grandes soeurs faites d’acier inoxydable ou de titane, mais elle reste bien fragile lorsqu’il s’agit de la porter dans des conditions difficiles. Son écran peut se rayer et se briser facilement, tandis qu’on verra rapidement des chocs se former sur son boîtier.

Justement, pour les sportifs de l’extrême ou les baroudeurs, Apple aura bientôt une solution pour vous, sans avoir à investir dans l’un de ces hideux bumpers qu’on trouve en masse sur les sites marchands. D’après Mark Gurman de Bloomberg, réputé pour sa fiabilité concernant la marque à la Pomme, Apple aurait prévu une nouvelle version de l’Apple Watch. Cette édition porterait en interne le nom de « Explorer Edition », et la firme songerait à la lancer dès cette année, ou en 2022 au plus tard. Gurman explique que ce modèle pourrait avoir droit à une sorte de renfort caoutchouteux à certains endroits pour limiter les chocs. Il s’agirait d’une gamme spéciale qui viendrait compléter les éditions Nike ou Hermès.

Reste à attendre septembre et la présentation de l’Apple Watch Series 7 pour voir si un tel modèle sera bel et bien de la partie. Gurman précise par ailleurs que cette édition adaptée aux sportifs est à l’étude depuis un bon moment chez Apple. En 2015, au moment du lancement de la première itération de sa montre connectée, la firme de Cupertino songeait déjà à lancer un tel modèle, mais le projet avait finalement été remisé à plus tard… cette année, par exemple ?