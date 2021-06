Nouveau Blade 14 : Razer passe à son tour chez AMD

Razer met à jour son ordinateur portable Blade 14 et passe du même coup chez AMD. La fin d'une ère.

© Razer

Razer est certes une marque connue pour ses périphériques, mais elle produit aussi des machines complètes de bonne facture. Hier, nous apprenions via Slash Gear que la marque mettait à jour l’une des stars de son catalogue : l’ordinateur portable Blade.

Il ne s’agit pas d’un nouveau modèle à proprement parler : le Razer Blade 14 existait déjà auparavant. La particularité de cette version remise au goût du jour, c’est qu’elle met fin à une idylle qui aura duré dix ans. Depuis la première édition du Razer Blade, sortie en 2011, cette gamme embarquait systématiquement un processeur Intel. Cette époque est désormais révolue, avec un changement d’écurie au profit d’AMD. Pas d’inquiétude à avoir cependant, la puissance ne sera pas en reste. Loin s’en faut : avec un Ryzen 9 5900H sous le capot, vous aurez droit à 8 cœurs pour 16 threads capables de turbiner à 4.6Ghz une fois le processeur overclocké. De quoi mater n’importe quel jeu sans le moindre souci.

Ajoutez à l’équation une RTX 3080 et 16 GB de RAM, et vous obtenez un condensé de performances bluffant. Et même inégalé pour un appareil d’à peine 14 pouces et 17mm d’épaisseur ! Et avec du matériel pareil en coulisses, pas question de lésiner sur l’affichage : ce nouveau Blade 14 se pare d’une dalle QHD 165Hz. D’après la page officielle du produit, celle-ci serait capable de couvrir 100% des gamuts DCI-P3 et sRGB. À noter qu’il est possible d’opter pour une dalle FHD 144Hz à la place pour ceux qui souhaitent sacrifier un peu de résolution au profit de la vitesse.

Un Blade dans la continuité de ses prédecesseurs

Au niveau de la connectique, rien d’époustouflant, mais l’essentiel est là. Deux ports USB Type-C 3.2 Gen 2, deux Type-A 3.2 Gen 2, un port HDMI viennent garnir les tranches. À noter également le support du Wi-Fi 6. Une bien belle machine en somme, qui n’a rien à envier à la concurrence sur ce petit format. En revanche, pour s’offrir cette petite bombe, il faudra mettre la main à la poche.

Dans la plus stricte tradition de la série, ce nouveau Blade 14 reste donc un curieux hybride entre le notebook et la machine gaming haut de gamme. Et comme d’habitude, il n’est pas donné et s’affiche à… 2799.99$, soit à peu près le prix d’une RTX 3090 dans ce contexte de pénurie. Un prix qui en refroidira certainement plus d’un, malgré toutes les qualités évidentes de l’engin…