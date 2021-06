E3 2021 : ce qu’il fallait retenir de la conférence Capcom

Entre Monster Hunter, Resident Evil et The Great Ace Attorney, Capcom avait quelques surprises caches dans sa manche que le studio a dévoilé lors de sa conférence à l'E3.

L’E3 touche déjà presque à sa fin et Capcom a tenu sa conférence le 14 juin dans la soirée. Le studio est revenu sur Resident Evil Village ou encore Monster Hunter Stories 2, entre autres.

Tout d’abord, Capcom a annoncé l’arrivée prochaine d’un DLC pour le dernier opus de la franchise Resident Evil. Toutefois, ni le contenu ni la date de disponibilité du DLC n’ont été dévoilés. Il est d’ailleurs tout juste entré en phase de développement. Il faudra donc attendre encore un peu pour en savoir plus. En ce qui concerne RE :Verse, le jeu multijoueur qui devait arriver en même temps que Resident Evil Village, sera enfin disponible dès le mois de juillet. Après quelques mois d’attente, les fans de la franchise vont pouvoir s’essayer sur ce mode en coop au rythme effréné.

Capcom a également donné des nouvelles de son prochain titre Monster Hunter Stories 2. Alors que le titre sortira ce 9 juillet, une démo sera disponible la semaine prochaine pour les intéressés, plus précisément le 25 juin prochain. Le studio a précisé que toute progression entamée lors de la démo sera transférable sur la partie principale à l’achat du jeu complet. Quelques mises à jour gratuites sont d’ores et déjà prévues pour l’après-lancement du titre, dont la première va introduire le loup Palamute de Monster Hunter Rise en tant que Monstie à partir du 9 juillet.

Monster Hunter Hunter Stories 2 va également faire une apparition dans Monster Hunter Rise dès ce vendredi 18 juin. Ce sera le tout premier événement collaboratif du titre depuis sa sortie. Les détenteurs du jeu pourront donc débloquer des armures à l’effigie de Felyne et Tsukino de Monster Hunter Stories 2. Puis, le 24 juin, arrive une nouvelle mise à jour qui débloquera cinq nouvelles quêtes événement et quelques quêtes de récompenses.

Enfin, le dernier titre apparu lors de la conférence Capcom est The Great Ace Attorney Chronicle. La collection réunissant les deux premiers titres de la franchise est prévue pour le 27 juillet prochain. En plus d’un nouveau trailer, les fans ont eu droit à deux séquences de gameplay expliquées, à savoir la danse de la déduction et l’examen de sommation. On a donc pu assister au cheminement de pensée des personnages Ryunosuke et Herlock Sholmes tout en comprenant certaines mécaniques du jeu.

