Star Trek : Prodigy se dévoile avec des premières images

La série animée, qui doit sortir cette année, se dévoile au travers de premières images. Paramount+ a également levé le voile sur le casting vocal de sa nouvelle production.

© Paramount Plus

L’univers de Star Trek continue de s’étendre sur le petit écran. En marge du développement de Discovery et Picard, la plateforme Paramount+ prépare sa nouvelle incursion dans l’univers imaginé par Gene Roddenberry en 1966. Le service de streaming, encore indisponible dans nos vertes contrées, produit une série animée centrée sur une équipe “de jeunes extraterrestres qui doivent trouver comment travailler ensemble tout en naviguant dans l’immensité de la galaxie à la recherche d’un avenir plus radieux. Ces six jeunes paris ne savent rien du navire qu’ils ont réquisitionné – une première dans l’histoire de la franchise Star Trek – mais au cours de leurs aventures, ils découvriront chacun ce que représentent les idéaux de la Starfleet” peut-on lire dans la description de la série sur la plateforme.

Sur son site, la plateforme a également présenté plus en détails la joyeuse bande et les acteurs qui leur prêteront leurs voix. Rylee Alazraqui (FarCry : New Dawn) campera Brikar, une fillette de huit ans et exceptionnellement brillante. Brett Gray (On my Block) jouera Dal, un garçon de 17 ans d’une espèce inconnu et fera face à Angus Imrie (The Crown). On retrouvera également Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Ella Purnell (Army of the Dead) et Dee Bradley Baker (Bob l’éponge carrée).

La série doit sortir d’ici la fin de l’année. Après le succès réservé à Star Trek : Lower Decks, sortie l’année dernière sur Amazon Prime Video en France, nul doute que cette nouvelle production trouvera son public. Ce sera également une belle manière pour les fans de patienter avant la diffusion de la seconde saison de Picard. La série mettant en scène Patrick Stewart doit revenir sur Paramount+ en 2022 et sur Amazon Prime Video en France. Pour Discovery, il ne faudra pas attendre si longtemps puisque les studios nous donnent rendez-vous dès la fin de l’année 2021.