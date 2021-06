Netflix : début de tournage pour la série sur Spotify

Qui de mieux pour porter l’histoire d’une plateforme à l’écran qu’une autre plateforme ? Netflix va produire une série adaptée du livre Spotify Untold. Selon Variety, le N rouge a déjà recruté certains des acteurs et le début de tournage serait imminent.

© Omid Armin via Unsplash

“L’histoire excitante de David contre Goliath, celle d’un jeune hacker de Rågsved qui devient la plus grande compagnie musicale et qui bat Apple à son propre jeu”. C’est un ainsi que les auteurs de Spotify Untold décrivent leur livre centré sur la montée en puissance du service musical. Cette épopée, racontée grâce à plus de 70 interviews de sources proches du dossier, va faire l’objet d’une adaptation chez un autre géant du streaming, mais cette fois-ci du côté de la vidéo. En effet, Netflix prépare une mini-série fictionnelle qui suivra l’incroyable montée en puissance de l’entreprise suédoise. Annoncée en 2019, cette nouvelle production Netflix s’apprête à entrer en phase de tournage selon Variety. Le média américain dévoile également le casting de la série qui n’a toujours pas de nom.

Ainsi, on devrait retrouver Edvin Endre dans le rôle principal. L’acteur qui s’est illustré dans Vikings incarnera l’entrepreneur Daniel EK. Ulf Stenberg (A Stranger) campera quant à lui Pear Sundin. Il donnera la réplique à Gizem Erdogan (Love & Anarchy), Joel Lützow (Gasmamman) et Christian Hillborg (The Last Kingdom). Pour l’instant, aucun acteur n’a été annoncé pour incarner Steve Jobs. On ne sait pas non plus si l’entreprise à la pomme sera mentionnée.

À la production de ses six épisodes, on retrouve Yellow Bird UK et Banijay Group production. La réalisation sera assurée par Per-Olva Sorensen, qui n’en est pas à sa première collaboration avec la plateforme. Pour rappel, c’est à lui que l’on doit la série Home for Christmas. Le scénario adapté est quant à lui signé de la main de Christian Spurrier (Silk). Déjà présentée sur l’interface de Netflix, la série devrait sortir sur nos écrans en 2022.

