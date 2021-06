Observez Mars comme si vous y étiez grâce au panorama de Perseverance

Perseverance, le rover martien de la NASA, nous a gratifié d'un panorama à couper le souffle.

Un superbe panorama martien capturé par Perseverance. © NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Depuis que le rover Perseverance s’est posé sur Mars, le 18 février, le dernier bijou de la NASA s’est révélé être une source d’émerveillement permanent. Ses instruments ont déjà fourni une quantité d’informations remarquable aux équipes de recherche… mais aussi au grand public. Mercredi dernier, la NASA a récidivé en publiant un incroyable panorama capturé par le robot.

Pour le grand public, c’est une bonne façon de se rendre compte de l’immensité désertique de la planète rouge, avec ses étendues rocailleuses à perte de vue. A l’horizon de cette immensité désertique, on aperçoit ce qui ressemble à une chaîne de montagnes. Il s’agit en fait de la bordure du cratère de Jezero, site d’atterrissage sélectionné pour ses propriétés très particulières. On distingue également des traces laissées par les roues du rover, qui viennent tout droit du cratère. On remarque aussi la présence du “petit frère” de Perseverance, le petit hélicoptère Ingenuity. Pour l’anecdote, il s’agit également du tout premier engin à avoir pris son envol à partir d’un autre sol que celui de la Terre.

Une technologie de pointe

Pour obtenir ces clichés époustouflants, les ingénieurs ont du mettre au point une petite merveille : la MastCam-Z. C’est un instrument extrêmement sophistiqué, même par rapport au reste de la technologie de pointe qu’embarque Perseverance. Il s’agit d’une caméra multispectrale (dont la perception va au-delà de la lumière visible) et stéréoscopique, ce qui lui permettra aussi de prendre des clichés 3D. Elle sert en premier lieu à analyser la géologie martienne. Montée sur un mât à hauteur d’yeux (environ deux mètres), elle permet aussi d’observer les environs comme si nous y étions en personne. Grisant !

Pour produire le panorama présenté par la NASA (2,4 milliards de pixels, tout de même!), il a fallu assembler la bagatelle de 992 images séparées. Celles-ci ont été capturées sur une période de 4 jours, pendant que Perseverance attendait sagement le retour de son compère Ingenuity, parti se dégourdir les pales à quelques mètres de là pour un vol d’essai historique.

Des images, mais aussi du son

L’audio, quant à lui, est tout aussi fascinant. L’équipe de la NASA a retravaillé les enregistrements sonores réalisés sur place, le 22 février dernier. Elle les a consciencieusement débarrassés du bruit mécanique du rover pour ne conserver que le son ambiant. Ce que vous entendez, c’est le premier enregistrement sonore d’une bourrasque extraterrestre !

Pour l’anecdote, l’atmosphère de Mars étant moins dense que celle de la Terre, le son s’y comporte différemment. Les bruits y sont moins audibles, et le spectre audio y est décalé vers les fréquences graves. Pas idéal pour écouter le gazouillis des oiseaux martiens !

Nous continuerons bien évidemment à suivre les péripéties de Perseverance, dont le voyage ne fait que commencer. Il ne fait aucun doute qu’il nous gratifiera encore de nombreuses informations fascinantes et images surréalistes.