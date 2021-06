E3 2021 : Bandai Namco a parlé plus en détails de House of Ashes

Le dernier titre de l’anthologie The Dark Pictures s’annonce déjà comme l’un des plus effrayants de la franchise.

© Bandai Namco

Dernière présentation importante de cet E3 2021, Bandai Namco a tenu une très courte conférence ce mardi 15 juin dans la soirée. Si beaucoup attendaient des nouvelles d’Elden Ring ou encore de Scarlet of Nexus, Bandai Namco a finalement décidé de se concentrer sur un seul jeu, à savoir The Dark Pictures : House of Ashes. L’entière conférence a consisté en une interview de l’un des développeurs du titre.

Malheureusement, la grosse majorité des annonces ont eu lieu quelques jours avant, lors de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest, et la présentation finale du studio n’a pas été très riche en rebondissement. House of Ashes va se situer en Irak, dans les années 2000 alors que la guerre d’Irak bat son plein. Un groupe d’explorateur va malencontreusement se perdre dans un ancien temple sumérien en ruines et c’est à ce moment que les ennuis commencent.

Rencontres fortuites et morts surnaturelles ne font qu’un

En faisant équipe avec un groupe de militaires américains, il vont essayer de s’en échapper tout en évitant au maximum la menace des créatures surnaturelles qui hantent les ruines. L’un de ces monstres est le démon du sable, nommé Pazuzu. Il s’agit en réalité d’un démon mésopotamien représentant le vent, la tempête et la sécheresse. Ce démon sera au cœur de l’intrigue de ce troisième opus de The Dark Pictures.

L’aspect narratif sera également très engageant puisque chaque choix que vous ferez influencera le cours de l’histoire. Le producteur exécutif Dan McDonald, a expliqué qu’il existait au moins une soixantaine de façons de mourir et plusieurs choix de chemin déterminants. À vous de choisir les bons et de rester en vie malgré les menaces extérieures. House of Ashes sortira le 22 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.