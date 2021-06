Le laboratoire de virologie Wuhan rejette à nouveau les accusations sur l’origine du Covid-19

La responsable du laboratoire de virologie de Wuhan se défend à nouveau d'être à l'origine de la pandémie. Mais qui peut-on encore croire sur cette question très politique ?

© leo2014 - Pixabay

C’est une problématique qui revient régulièrement depuis le début de la crise du Covid : celle de son origine. De nombreuses institutions cherchent des responsables, et pointent souvent le fameux Institut de Virologie de Wuhan du doigt. La pandémie mondiale qui sévit depuis 2019 provient-elle d’une fuite de ce laboratoire qui travaillait avec des souches de coronavirus ? Dr Shi Zhengli, directrice de laboratoire P3 de Wuhan, est catégorique : le laboratoire n’est pas en cause, affirmait-t-elle au New York Times lundi.

Ses équipes ont immédiatement été dépêchées sur place dès les premières alertes, en décembre 2019. Elles ont comparé les souches repérées à celles stockées en laboratoire. Verdict : une correspondance maximale de 96%. Si ce chiffre peut sembler très élevé, il est toutefois trompeur. La bio-ingénierie est un secteur très rigoureux : ces 4% de différence sont largement suffisants pour affirmer qu’ils ne proviennent pas d’une souche de son laboratoire.

Sans tirer de conclusions hâtives sur les origines, plusieurs personnalités ont en tout cas apporté leur soutien professionnel à la chercheuse clouée au pilori. Le Dr Gallo de l’université du Maryland, cité par SciencePost, parle d’une “scientifique stellaire, extrêmement prudente, avec une éthique de travail rigoureuse”.

Comme on peut s’y attendre, la scientifique bénéficie du soutien des autorités chinoises. Elles assurent de leur entière coopération dans leur style habituel. “La Chine prend très au sérieux le travail de recherche sur l’origine du virus, avec une attitude responsable, et a apporté des contributions positives qui sont largement reconnues”, selon Zhao Lijian, porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères. Il fait référence à la délégation de l’OMS dépêchée à Wuhan pour enquêter, et malgré l’apparente coopération des autorités chinoises, l’OMS est rentrée quasiment bredouille et n’a pas pu fournir de réponse à cette question.

Une question devenue (trop) politique

Dans ce contexte, comment faire la part des choses ? Autant le dire tout de suite : il n’est même pas certain qu’un consensus se dégage un jour. Dans la continuité de son mandat chaotique, Donald Trump s’en était donné à cœur joie pour clamer haut et fort que la Chine était directement responsable de la pandémie, assurant même avoir vu des “preuves“. Un discours qui servait parfaitement sa politique nationaliste et résolument anti-chinoise. Fraîchement élu, Joe Biden se veut plus diplomate mais conserve tout de même la pression. Du côté de Pékin, ces accusations représentent autant de grain à moudre pour la propagande anti-américaine du parti communiste chinois.

Les deux camps ont trouvé dans le COVID une intarissable source de friction politique. Désormais, la question de l’origine du virus est politisée à l’extrême et pourrait être verrouillée indéfiniment. Même si le virus venait bien de ce laboratoire, à ce stade, il est absolument inenvisageable que les officiels Chinois fasse machine arrière et l’admettent ouvertement. Il ne reste qu’à espérer qu’un organisme relativement indépendant puisse, un jour, nous apporter des informations à ce sujet.

Hors de Chine et d’Amérique, il ne s’agit pas que de politique; c’est aussi et surtout une question de science et de santé publique. De nouvelles pandémies frapperont immanquablement l’humanité un jour. Il est crucial de comprendre tous ces mécanismes le mieux possible… ce qui sera impossible tant que la vérité sera ainsi ballotée dans un maelstrom politico-médiatique. Une bonne occasion de se rappeler à quel point il est dangereux de sacrifier la recherche objective sur l’autel de la politique.