Android fait le plein de nouveautés pour l’été

Android s’offre une nouvelle série de mises à jour qui devraient faciliter votre vie au quotidien.

© Daniel Romero / Unsplash

Si les yeux des technophiles sont probablement déjà tournés du côté d’Android 12, fraîchement dévoilé à l’occasion de la Google I/O 2021, Android 11 n’a pas encore dit son dernier mot. À travers une flopée de mises à jour, Google déploie un certain nombre de fonctionnalités qui pourraient vous intéresser.

La première, c’est la possibilité de mettre en favori certains messages dans l’application de messagerie par défaut d’Android. Cette fonction n’a l’air de rien, mais elle pourrait vous faire gagner beaucoup de temps si vous cherchez régulièrement à retrouver d’anciens messages. Pour l’utiliser, il suffira d’appuyer longuement sur un message afin de le glisser en favori et le retrouver plus tard. Cette mise à jour vous permettra également de retrouver des Emoji plus facilement dans les suggestions proposées lors de la rédaction d’un SMS.

Outre ces fonctionnalités, la mise à jour introduit des nouveautés du côté de l’assistant vocal, qui pourra désormais prendre en charge de nouvelles applications tierces, comme Capital One et Strava. Une nouvelle fonction, baptisée Voice Access, permet quant à elle la détection du regard. Elle vous permettra de cacher certaines informations lors d’une interaction vocale, lorsque vous ne regardez pas l’appareil, dans un souci de confidentialité.

Enfin, Android Auto s’offre également quelques nouveautés, telles que des raccourcis et une configuration simplifiée. Cette version introduit également de nouvelles applications permettant de trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques, explique Google. Aussi, l’alerte tremblement de Terre a été étendue à la Turquie, aux Philippines, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan, au Turkménistan et dans l’Ouzbékistan, après avoir été déployée en Nouvelle-Zélande et en Grèce.

Toutes ces nouveautés arriveront au compte-goutte d’ici les prochaines semaines, et sont détaillées dans le billet de blog dédié de Google, en vidéo.