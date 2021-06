Windows 11 existe, et il vient de fuiter

Une fuite majeure vient confirmer l’existence de Windows 11 et nous permet de jeter un oeil à son interface. Logiquement, il devrait être présenté le 24 juin prochain.

Cela fait des semaines que les rumeurs vont bon train concernant un certain Windows 11. Microsoft semble en effet obsédé par le chiffre 11, et dissémine des indices un peu partout pour nous suggérer l’existence de cette nouvelle version de Windows, tout en nous conviant à un événement majeur mais néanmoins énigmatique à venir ce 24 juin.

Mais si certains sceptiques doutaient encore de l’existence de Windows 11, quand bien même la firme de Redmond avait affirmé que Windows 10 serait la dernière version de son système d’exploitation, une fuite d’ampleur vient de confirmer ce nouvel OS.

L’interface de Windows 11 révélée

Au travers d’une vidéo en fuite sur Baidu, et repérée par The Verge, on peut voir Windows 11 en action, et ainsi découvrir son interface. Adieu les tuiles, et bonjour à un nouveau design plus coloré et minimaliste !

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Premièrement, on note l’apparition d’un nouveau menu Démarrer, qui s’appuie dorénavant sur vos applications épinglées. Aussi, la barre des tâches a été remaniée et les icônes de vos logiciels s’afficheraient désormais au centre de celle-ci plutôt qu’à gauche. Enfin, une nouvelle icône fait son apparition, et permet d’accéder à un menu regroupant des widgets. Néanmoins, malgré de nombreuses rumeurs à ce sujet, le Windows Store ne semble pas avoir changé dans cette version en fuite. Dans les faits, on se rapproche quelque peu de l’interface qui nous avait été donné à voir du côté de Windows 10X, qui a finalement été abandonné.

En plus de cette vidéo, d’autres images de l’interface ont été publiées sur la toile, et récupérées par The Verge. L’une d’entre elles montre notamment le menu des Paramètres Système, où l’on peut lire distinctement le nom de « Windows 11 Pro ». Cela signifierait que Windows 11 pourrait être décliné en plusieurs versions, comme l’était Windows 10.

C’est donc presque confirmé : Windows 11 existe bel et bien. Il devrait être présenté le 24 juin prochain dans une conférence qui débutera à 11h. Il conviendra d’attendre cette date pour avoir davantage d’informations sur les nouveautés apportées par cette nouvelle version et concernant sa date de sortie sur nos PC.