La piscine la plus profonde au monde va être construite en Angleterre

La piscine la plus pronde jamais conçue va bientôt voir le jour au Royaume-Uni. Loin du bassin de loisir, elle servira de terrain d'entraînement et d’expérimentation.

Les astronautes Terry Virts et Samantha Cristoforetti s'entraînent en conditions de flottabilité neutre. © NASA

La technologie qui permettra de démocratiser les voyages spatiaux semble se rapprocher à grand pas, mais encore faut-il préparer les humains ! C’est l’objectif annoncé de la piscine Blue Abyss, qui sera bientôt construite près de Plymouth, Royaume-Uni. Une fois achevé, ce bassin devrait mesurer 50 mètres de longueur pour 50 mètres de profondeur au point le plus profond. Un chiffre impressionnant qui en ferait la plus profonde du monde, devant Deepspot et ses 45,5 mètres. En termes de volume, cet immense bassin pourra accueillir 42.000 mètres cube d’eau, soit 17 piscines olympiques.

Ce bassin est prévu pour réaliser toutes sortes de tests avec des submersibles, entraînements à la plongée commerciale, et tests sur la physiologie humaine en profondeur. Mais sa vocation principale reste l’entraînement des astronautes.

Le petit paradis du spationaute

En effet, Blue Abyss sera spécialement optimisée pour permettre des expériences en conditions de flottabilité neutre. Lorsque vous relâchez un ballon sous l’eau, il va remonter à la surface sous l’effet de la poussée d’Archimède. Si vous lestez votre ballon, il aura tendance à couler; mais une fois lesté de façon à compenser précisément cette force, alors votre ballon se mettra à “flotter” sous l’eau, sans remonter ni couler. Remplacez votre ballon par un astronaute, et vous obtenez le terrain d’entraînement idéal.

Cela permet de simuler des conditions de basse gravité sur des durées prolongées, sans les difficultés techniques et les coûts opérationnels des autres méthodes comme le vol parabolique. Pour achever de faire la cour aux astronautes, le centre qui accueillera Bleu Abyss a également prévu de mettre à disposition un simulateur de vol, un caisson de décompression et même un simulateur de force centrifuge. Une pléthore d’équipements de pointe qui ressemble fort à un terrain de jeu idéal pour nos aventuriers de l’espace.

Des conditions idéales pour préparer des manœuvres compliquées… ou même pour se former à l’apesanteur. Car le centre ne devrait pas accueillir que des professionnels de l’aéronautique; cette pataugeoire XXL prévoit aussi de servir de centre d’initiation pour les futurs touristes de l’espace. Cette impressionnante structure devrait ouvrir au public d’ici 2023 et coûter environ 150 millions d’euros.