E3 2021 : le créateur de Her Story et Telling Lies dévoile Immortality

Immortality promet d’être un jeu aux allures de thriller, avec une bonne dose de suspense qui commence dès le teaser.

Lors du Future Games Show, qui a fait suite au PC Gaming Show dans la programmation de l’E3 2021, plusieurs teasers ont attiré l’attention des joueurs. Parmi eux figure la vidéo de présentation d’Immortality, le prochain titre du créateur de Her Story et Telling Lies. Cette annonce a d’ailleurs fait son petit effet, à la fois parce qu’elle est très mystérieuse, et parce qu’elle a brillamment clôturé l’événement.

Immortality raconte l’histoire de Marissa Marcel, une actrice ayant joué dans trois films intitulés Ambrosio, Minsky et Two of Everything, qui n’ont jamais vu le jour, malgré la présence des affiches publicitaires dans le teaser. Si cela est assez étrange pour commencer, il s’avère que Marissa est désormais portée disparue, après s’être volatilisée dans la nature sans laisser de trace.

Mystère quand tu nous tiens

Cette nouvelle création de Sam Barlow a été présentée très sobrement mais de manière très efficace. Avec seulement quelques informations et aucun lien entre celles-ci, il est compréhensible de se poser un tas de questions suite à la diffusion de ce teaser. Il est assez simple de deviner qu’il nous faudra enquêter sur la disparition de Marissa, mais on peut toujours se demander de quelle manière ? De plus, quel pourrait être le rapport entre sa disparition et la non parution de ses films ?

Immortality est prévu pour 2022, mais on ne sait pas encore sur quelles plateformes. Il faut dire que les détails concernant le développement et la sortie du jeu ont été aussi limpides que ceux relatifs au contenu du jeu, c’est-à-dire quasiment inexistants. Qu’à cela ne tienne, il faudra attendre des nouvelles des développeurs pour en savoir plus, sûrement d’ici quelques mois.