The Underground Sistine Chapel : le doc qui allie art et cryptomonnaies

Le documentaire suit la création d'une fresque financée exclusivement grâce aux cryptomonnaies. L'art 2.0 ?

© Minty Art

Qu’ont en commun Michel-Ange et les cryptomonnaies ? A priori pas grand chose et pourtant. En 2020, alors que le monde se confine, l’artiste Pascal Boyart se lance dans un ambitieux projet qui consiste à imaginer une chapelle sixtine des temps modernes en plein cœur de la banlieue parisienne. Cette œuvre magistrale, située dans une ancienne fonderie d’or, fait l’objet d’un documentaire qui sera diffusé dès le 27 juin prochain sur YouTube. Baptisé The Underground Sistine Chapel, le long-métrage réalisé par Yohann Grignou et Antoine Breuil entend nous proposer une plongée au cœur de cette création titanesque.

Si le projet est une petite révolution sur le secteur de l’art urbain, c’est parce qu’il a en grande partie été financé par les cryptomonnaies. Sur le principe du mécénat, de nombreux passionnés d’art ont apporté une contribution pour permettre à cette impressionnante fresque de voir le jour. Un peu à la manière de ce que propose Kickstarter, la campagne de financement participatif organisée par l’artiste offrait alors la possibilité de mettre la main sur une partie de la fresque grâce aux NFT. Pour rappel, ces “non-fungible tokens” garantissent le caractère unique d’une œuvre à l’aide de la blockchain. Contrairement aux Bitcoin, le NFT ne peut être échangé ou utilisé comme monnaie de rechange. Si l’œuvre de Pascal Boyart a vocation à être détruite, les NFT deviendront donc en théorie éternels.

Depuis mai 2020, plus de 400 NFTs représentant 400 personnages de la fresque du Jugement dernier ont été mis en vente. Pour l’obtenir, il faudra tout de même débourser la modique somme de 1200 dollars. À ce prix, vous pourrez également mettre la main sur une édition imprimée de la fresque (au nombre limité de 33 et signé par l’artiste).

Si vous n’êtes pas encore prêt à débourser une telle somme, rendez-vous le 27 juin prochain sur YouTube pour découvrir le documentaire qui lui sera consacré.