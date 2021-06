Amazon : après Aukey, le géant du web fait disparaître RavPower

Le géant du commerce en ligne vient de censurer l’accessoiriste RavPower de ses rayons américains. Comme Aukey avant elle, la marque pourrait rapidement disparaître de la plateforme.

Dimanche dernier, le Wall Street Journal publiait une enquête sur les pratiques commerciales douteuses de la marque RavPower. Présent sur Amazon, l’accessoiriste dédié aux produits tech avait en effet pris pour habitude de “récompenser” ses acheteurs d’une carte cadeau de 35$… en échange de commentaires positifs sur la plateforme de vente en ligne.

Problème, la pratique en plus d’être assez discutable éthiquement, est aussi formellement prohibée par Amazon depuis 2016. Pour rappel, le géant du web n’avait pas hésité à sanctionner lourdement Aukey pour des pratiques similaires il y a quelques mois, allant jusqu’à bannir la marque de ses rayons en ligne. Concernant RavPower, c’est d’ailleurs le même chemin qui semble se dessiner. Aux États-Unis, l’entreprise a vu ses produits déserter les pages du site de vente en ligne. Interrogé par The Verge, Amazon a ainsi confirmé avoir pris la décision de supprimer les produits de son enseigne américaine. En France, seules deux références sont encore accessibles. Dommage pour une marque pourtant qualitative.

Amazon rappelle ses vendeurs à l’ordre

Coïncidence ou non, Amazon a tenu à enfoncer le clou hier, en publiant un long billet de blog appelant les vendeurs et les acheteurs à faire preuve de vigilance pour créer une expérience “digne de confiance”. Elle a notamment réitéré son positionnement contre les commentaires frauduleux, en annonçant la mise en place “d’importantes ressources visant à empêcher l’apparition de faux avis ou d’avis motivés dans notre magasin”. L’entreprise a également indiqué avoir censuré plus de 200 millions de “faux avis suspectés” avant même leur publication. Tout en reconnaissant que la plupart des commerçants présents sur son marketplace sont de bonne foi, Amazon a enfin tenu à prévenir ceux qui voudraient dépasser les limites fixées par son règlement : “nous prendrons les mesures nécessaires pour arrêter les faux avis, quelle que soit la taille ou l’importance de ceux qui tentent d’abuser de notre confiance”.