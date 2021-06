Star Trek : Picard tease le retour d’un célèbre personnage de la franchise

À l’occasion du Captain Picard Day, Paramount Plus a dévoilé un premier trailer pour la saison de Star Trek : Picard. Q fera son grand retour.

© Paramount Pictures

“Mon capitaine, comme vous m’avez manqué”. Bonne nouvelle pour les fans de Star Trek, la saga prépare son grand retour. En 2022, Paramount Plus diffusera la seconde saison de Star Trek : Picard, qui suit le personnage du même nom. À l’occasion du Captain Picard Day, célébration mondiale pour les trekkies, la plateforme a partagé un trailer de la saison 2. Sans surprise, l’intrigue réunira deux personnages iconiques de la saga à savoir Picard et Q. Si le retour de l’antagoniste n’est pas une surprise, il avait déjà été annoncé en avril dernier, ces nouvelles images permettent d’en découvrir un peu plus sur l’intrigue qui sera déroulée dans cette seconde salve d’épisodes.

Visiblement, il sera question de voyage dans le temps. Les personnages menés par Picard devront rétablir l’ordre naturel alors que la continuité temporelle semble être brisée. “Bienvenue mes amis à la fin du chemin non emprunté”. La série pourrait donc explorer une réalité alternative. Jean-Luc et son équipe vont devoir sauver le futur et ramener tout le monde au bercail.

Au casting de cette nouvelle saison, on retrouvera sans surprise Patrick Stewart dans la peau de Jean-Luc Picard. Il fera face à Alison Pill (Vice), Isa Briones (American Crime Story) et Muchelle Hurd (Jessica Jones) et bien évidemment John de Lancie dans la peau de Q. On retrouvera également Jeri Ryan (Arrow).

Pour l’instant, Paramount Plus n’a pas donné de date de diffusion pour cette nouvelle salve d’épisodes. Elle ne devrait pas arriver sur nos écrans avant 2022. En France, c’est Amazon Prime Video qui profite de l’exclusivité 24 heures seulement après la diffusion américaine. La première saison est d’ores et déjà disponible sur la plateforme.

Découvrir Star Trek : Picard sur Amazon Prime Video