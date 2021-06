Facebook : les podcasts débarquent la semaine prochaine

Dans un mail envoyé aux détenteurs d’une page consacrée aux podcasts, la firme annonce l’arrivée des épisodes audio sur son service. Il ne sera plus nécessaire de sortir de l’application pour les écouter.

Face au succès fulgurant de ClubHouse, Facebook intensifie ses efforts du côté de l’audio. Le réseau social s’apprête à les intégrer dans son application, pour permettre aux utilisateurs de découvrir de nouvelles productions audio sans avoir à ouvrir un autre outil. C’est dans un e-mail envoyé à tous les détenteurs d’une page dédiée au podcast que la firme de Mark Zuckerberg a partagé la nouvelle. On peut y lire “À partir du 22 juin prochain, Facebook deviendra l’endroit où les gens pourront profiter, discuter et partager leurs podcasts préférés avec leurs amis.”

Concrètement, cette nouveauté passera par l’intégration d’un nouvel onglet sur les pages concernées. Le réseau social explique qu’une fois la fonctionnalité activée, dans les paramètres du compte, il ne sera plus nécessaire de partager un lien. À chaque nouvelle publication d’un podcast, une publication sera créée et apparaîtra dans les fils d’actualités des abonnés. Il sera également possible de dépublier ou de supprimer un épisode si nécessaire.

Se positionner sur un marché fleurissant

La volonté de Facebook d’intégrer ce genre d’outils n’est pas anodine. Les podcasts séduisent de plus en plus d’utilisateurs à travers le monde. Selon une étude réalisée par la plateforme Sortlist, plus de 900 000 podcasts ont été créés en 2020. Cela représente trois fois plus que pour l’année 2019. L’année passée, la consommation de contenus du genre a elle aussi bondi de 76,2%. Facebook veut donc sans doute surfer sur la vague déferlante pour attirer de nouveaux utilisateurs et pousser ses usagers à rester plus longtemps sur son service. De la même manière, la plateforme prépare un outil similaire à celui proposé par Clubhouse. Elle devrait être lancée cet été outre-Atlantique, mais n’a aucune date de lancement dans nos vertes contrées. Il faudra sans doute attendre que Facebook constate le succès ou non de son nouvel outil avant de le déployer.