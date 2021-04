Facebook va lancer son Clubhouse cet été

Inspirée par le succès de l'application de chat audio, la firme développe son propre outil : Live Audio Rooms.

Le succès de Clubhouse n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. De nombreux géants de la tech se sont inspiré de l’application de chat audio pour créer leurs propres outils. C’est le cas de LinkedIn ou encore Discord. Facebook de son côté, prépare le lancement imminent de Live Audio Rooms dans ses applications. “Nous sommes en train de tester Live Audio Rooms et envisageons de la rendre disponible pour tous les utilisateurs d’ici cet été.” Concrètement, il s’agira de créer des salles de conférence audio sur Messenger ou directement depuis l’application Facebook. À la manière de Clubhouse, le créateur animera le débat et donnera la parole à chacun des intervenants si nécessaire. Si les utilisateurs lambda pourront en profiter, ce ne sont pas les seuls. La firme annonce que les personnalités publiques pourront se prêter au jeu et discuter avec leur communauté via ces salles de conférence audio. “Nous rendons l’audio en direct à la fois accessible à des personnalités publiques comme le joueur de football américain Russell Wilson, l’artiste TOKiMONSTA, la réalisatrice Elle Moxley et la quintuple médaillée olympique Nastia Liukin, pour qu’ils puissent partager des idées avec de nouveaux publics et créer des forums de discussion dans la pression d’être devant la caméra.“

Des podcasts et des stories vocales



En plus de Live Audio Rooms, Facebook va développer plusieurs outils liés à la création et la diffusion de contenu audio. Consciente de l’essor des podcasts, la plateforme va proposer la lecture de podcast directement depuis son application. Là où les auditeurs devaient par le passé sortir de Facebook pour écouter leurs podcasts préférés, ils pourront bientôt le faire directement depuis l’application. Enfin, Facebook présente son nouvel outil baptisé Soundbite. À la manière d’une story vidéo, mais sans l’image, l’outil permettra d’enregistrer de courtes séquences pour par exemple partager des anecdotes ou des blagues. Pour le moment, seulement quelques utilisateurs seront concernés, avant que la nouvelle fonctionnalité ne soit déployée plus globalement.

