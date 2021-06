Speedo lance un maillot de bain futuriste aux allures de super-héros

Si vous avez toujours rêvé de ressembler à Aquaman, la combinaison Fastskin 4.0 de Speedo devrait être tout indiquée pour vos prochaines escapades subaquatiques.

© Speedo

Un maillot de bain oui, mais avec quelques détails en plus. Alors que les premières qualifications olympiques pour les épreuves de natation ont déjà commencé, l’entreprise Speedo vient de dévoiler son nouveau concept de combinaison aquatique. Mêlant design futuriste et technologies de pointe, ce nouveau maillot de bain sobrement baptisé Fastskin 4.0 serait capable, promet la marque, d’améliorer les performances de son porteur, pour un résultat tout droit sorti d’un film de super-héros, et une vitesse accrue de 4%.

Ainsi, chaque combinaison Fastskin sera imprimée en 3D, afin de s’adapter parfaitement à chaque muscle de son propriétaire. Il sera également possible de personnaliser le taux de compression de la combinaison sur certains points-clé du corps, comme les chevilles, le cou ou les poignets. Evidemment, l’ensemble devrait être plus facile à enfiler qu’une combinaison classique, grâce à un “joint de verrouillage intelligent” assure la marquer.

Des matériaux intelligents… et responsables

Concernant sa Fastskin, Speedo n’a visiblement rien laissé au hasard. Ainsi, le matériau de la combinaison permettra de s’adapter au mieux aux mouvements de son porteur, tout en maximisant la propulsion de chaque mouvement pour lui faire gagner en intensité. Inspirées de la baleine, des zones d’écoulement seront également présentes sur le ventre et les jambes pour améliorer l’hydrodynamisme. Eco-responsabilité oblige, le tissu de la combinaison sera quant à lui “cultivé” à partir de bactéries génétiquement modifiées, et sera biodégradable en conditions naturelles à hauteur de 80%.

Des airs de super-héros

Si cette combinaison promet de trouver rapidement ses limites à la plage, elle devrait donc être plutôt intéressante à porter durant une compétition de natation telle que les prochains Jeux olympiques. Il faut dire qu’avec son design futuriste, elle aurait le mérite de transformer n’importe qui en super-héros. Un blason doré situé au milieu du torse permettra d’ailleurs d’ajuster la flottabilité en s’adaptant aux mouvements du nageur. Une intelligence artificielle embarquée pourra enfin jouer les rôles de coach, en fixant des objectifs de performance tout en surveillant les paramètres vitaux de son porteur.