Clubhouse arrive enfin sur Android

Après être restée exclusive aux utilisateurs de la Pomme pendant plus d’un an, la plateforme sociale Clubhouse fait enfin son arrivée en bêta sur Android.

© Dmitry Mashkin via Unsplash

Il était temps. Après plus d’un an sur iOS, l’application Clubhouse est enfin accessible en bêta sur Android, le système d’exploitation mobile de Google. Lancé en mars 2020, le réseau social entièrement basé sur les salons vocaux s’était largement popularisé ces derniers mois, au point de voir tous les géants du web lui emboîter le pas en proposant des fonctionnalités similaires, à l’instar de Facebook, LinkedIn ou encore Reddit et Discord.

Dispo sur Android, mais pas pour tout le monde

Bonne nouvelle pour les inconditionnels Android donc, Clubhouse est désormais accessible depuis n’importe quel smartphone… sous certaines conditions tout de même. Disponible en bêta, l’application est pour le moment réservée aux utilisateurs américains. Le logiciel devrait ensuite être déployé à l’ensemble des marchés anglophones, puis au reste du monde dans les semaines à venir. Les Français peuvent déjà se préinscrire sur Google Play afin d’être tenus au courant de la disponibilité de l’application dans l’Hexagone. En revanche, et comme pour les utilisateurs iOS, Clubhouse ne sera pas ouvert à n’importe qui : ceux qui souhaitent s’y inscrire devront au préalable recevoir une invitation de la part d’un membre déjà enregistré. Malgré ce fonctionnement sur invitation, on ne s’inquiète pas vraiment du succès que devrait rencontrer le réseau social sur l’OS de Google, sachant qu’il compte déjà plusieurs millions d’inscrits sur iOS.

Donner un second souffle à Clubhouse

Si l’arrivée de Clubhouse sur Android s’inscrit dans un calendrier de longue date, elle pourrait aussi permettre à la plateforme de se renouveler sur un autre écosystème qu’iOS. Après plusieurs mois passés parmi les plus gros succès du store en ligne de la Pomme, l’application connaît en effet une baisse de ses téléchargements mensuels depuis quelques semaines. L’arrivée d’Android dans l’équation pourrait donc permettre à Clubhouse d’affirmer une concurrence plus agressive, notamment face à Facebook et Hotline.