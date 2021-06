Le directeur de Bayonetta 3 est fatigué par les spéculateurs

Bayonetta 3 arrive lentement, certes, mais sûrement, n’en déplaise aux détracteurs ayant perdu foi en Platinum Games.

© Nintendo

Le dernier Nintendo Direct, qui a eu lieu ce mardi 15 juin, a laissé de nombreux fans perplexes et sur leur faim. En effet, quelques jeux manquaient à l’appel, et notamment le très attendu Bayonetta 3. Annoncé en 2017, le jeu se fait désirer depuis plusieurs années et de nombreux fans s’attendaient à avoir des nouvelles du titre lors de cet E3, événement vidéoludique majeur.

Sur Twitter, les joueurs ne se sont pas fait attendre pour propager des rumeurs sur la raison de l’absence de Bayonetta 3 lors du Nintendo Direct. Si certains disent que le titre a sûrement dû être reporté en raison d’une lenteur de développement, d’autres affirment que c’est tout simplement le signe que le projet a été avorté. Ce ne serait pas la première fois venant du studio Platinum Games, puisque Scalebound et Granblue Fantasy : Relink ont tour à tour été abandonnés, alors même qu’ils étaient très attendus.

Suite à ces rumeurs, le directeur de Bayonetta 3 Hideki Kamiya n’a pas mâché ses mots et a rétorqué en appelant ces spéculateurs des « kuso baka », ou des sombres crétins pour rester poli. Il a déclaré que « je comprends pourquoi les gens disent ‘dépêchez vous et donnez nous des infos’ ou ‘montrez nous quelque chose’. Mais les remarques aussi inconsidérées telles que ‘le développement a été arrêté’ ou ‘le jeu a dû être reporté’ ne sont rien d’autre que des déchets publics agaçants ».

Alors, où en est Bayonetta 3 ?

Si cela agace particulièrement Hideki Kamiya, c’est parce qu’il a précisé à plusieurs reprises que le développement du jeu allait à un bon rythme et que ce n’est pas au studio que revient la décision de montrer des images d’un jeu, mais bien à l’éditeur qui, dans ce cas, est le grand Nintendo. Cependant, il a jugé utile de préciser que des nouvelles devraient arriver cette année.

« Je comprends que la situation rende fous les fans. Dans cette optique, ma suggestion est d’essayer de tout remettre à zéro et d’oublier Bayonetta 3 pour le moment. De cette manière, lorsque des nouvelles pointeront le bout de leur nez, cela fera une excellente surprise pour tout le monde ».