Netflix : Will Smith va animer une émission d’humour

Will Smith jouera les maîtres de cérémonie et accueillera plusieurs noms de l'humour anglophone.

© Warner Bros

Netflix se positionne sur l’humour pour s’imposer plus durablement sur le secteur de la SVOD. La plateforme, qui jouit déjà d’un catalogue bien rempli du côté de la fiction et des documentaires, veut diversifier ses activités. Selon Deadline, elle prépare une émission spéciale qui sera présentée par Will Smith. L’acteur sera également à la production avec son entreprise Westbrook Studio. Ce n’est d’ailleurs pas la première collaboration entre l’acteur de Bad Boys et la plateforme. Il avait notamment incarné Daryl Ward dans le long-métrage Bright sorti en 2017.

Ici, il devrait jouer les maîtres de cérémonie lors d’une émission d’environ une heure. Ce sera l’occasion pour Netflix de réunir plusieurs noms de la scène américaine autour de sketchs, de conversations et de performances musicales. Un programme riche donc, mais qui n’est pas sans rappeler le concept du Saturday Night Live, qui fait encore aujourd’hui les beaux jours NBC et qui a propulsé de nombreux acteurs sur le devant de la scène. Cette pastille pourrait donc s’amuser avec l’actualité et peut-être même ses propres productions. On ne serait pas étonné d’y retrouver des parodies de ses séries les plus populaires.

Netflix pourrait diffuser cette émission spéciale dès cette année. Elle n’a en revanche pas précisé si l’expérience a vocation à être renouvelée. Dans tous les cas, Netflix entend bien se positionner sur le marché de l’humour. En 2022, la plateforme lancera son premier festival d’humour. Pendant plus d’une semaine, le N rouge réunira plus de 100 humoristes anglophones, sur scène et en live sur Netflix. Le rendez-vous est fixé du 29 avril au 8 mai 2022. La plateforme a d’ailleurs lancé un site dédié au projet et qui permettra d’obtenir des billets et de connaître tous les détails de la programmation.