Microsoft amène une floppée de jeux next-gen sur Xbox One grâce au xCloud

Les joueurs Xbox ont donc le choix entre investir dans une Xbxo Series X/S ou un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate pour profiter des jeux next-gen.

© Microsoft

Lors de la conférence Xbox & Bethesda de l’E3 2021, une floppée d’exclusivités ont été annoncées, dont la grande majorité sera accessible via le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie. En ce qui concerne les jeux exclusifs à la next-gen, Microsoft vient de dévoiler qu’il y aura bien un moyen d’en profiter sur Xbox One et à moindre coût. Ceux qui ne souhaiteraient pas investir dans une Xbox Series X/S pour jouer à Starfield, Contraband ou encore Halo Infinite, pourront toujours les tester via le service de cloud gaming xCloud, compris dans l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Non à l’obsolescence prématurée !

C’est une manière pour Microsoft de satisfaire une grande partie de sa communauté de joueurs, qui n’est pas encore prête à laisser derrière elle la console sortie en 2013. L’entreprise a déclaré que « pour les millions de personnes qui jouent aujourd’hui sur des consoles Xbox One, nous sommes impatients de partager plus sur la façon dont nous allons apporter un grand nombre de ces jeux next-gen, tels que Microsoft Flight Simulator, sur votre console grâce au Xbox Cloud Gaming, tout comme nous le faisons avec les appareils mobiles, les tablettes et les navigateurs ».

Microsoft n’a toutefois pas précisé à quelle date exacte le xCloud sera disponible sur consoles, bien que le service arrivera « plus tard dans l’année ». On peut imaginer une intégration console pour la sortie du titre Microsoft Flight Simulator sur Xbxo Series X/S ce 27 juillet prochain. Cependant, rien ne confirme cette allégation pour le moment.

Pour rappel, le Xbox Game Pass Ultimate est un abonnement disponible à 12,99€ par mois. Il vous donne accès à un catalogue de jeux très fourni, régulièrement mis à jour et disponible sur tous support (mobile, PC et console).