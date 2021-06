How I met Your Mother : le spin-off a trouvé sa Robin (enfin presque)

“Have you met Ted ?” Oui, et il sera incarné par Chris Lowell. Le reboot de la série How i Met your Mother s’est trouvé un deuxième personnage principal.

Avec ses cravates canards, ses calembours et ses répliques plus célèbres les unes que les autres, How I met Your Mother siège encore parmi les sitcoms les plus populaires de ces dernières années (même si sa fin était plus que controversée). Ce n’est donc pas une surprise qu’Hulu prévoit de lui offrir un reboot. Baptisé How I Met Your Father, cette série devrait raconter peu ou prou la même histoire que sa grande sœur, mais d’un point de vue féminin cette fois-ci. L’intrigue nous transportera en 2021 à New York, aux côtés de Sophie et de sa bande de potes. Comme pour la série Carter Bays et Craig Thomas, l’intrigue devrait être narrée par une version plus âgée du personnage principal.

“Have you met Sophie ?”

Pour jouer cette Ted au féminin, Hulu recrute du côté des séries adolescentes des années 2000. Ainsi, Hilary Duff devrait ranger au placard son attirail de Lizzie Mcguire pour jouer les trentenaires en quête d’amour. Elle sera rejointe par Chris Lowell, qui incarnait le petit ami de Veronica Mars dans la série éponyme. Ce dernier devrait quant à lui jouer ici l’alter ego de Robin, la journaliste qui a fait chavirer le cœur de Ted dès le premier épisode. Lowell incarnera quant à lui “Jesse, un gars malin, un peu étrange et cynique quand il s’agit d’amour. Il est un musicien en herbe qui travaille comme chauffeur uber pour arrondir ses fins de mois et qui vit avec son meilleur ami Tom”. L’occasion de rêver pour introduire des chansons comme pour “Let’s Go to the Mall” ?

Du reste, on peut également s’attendre à ce que trois autres personnages viennent compléter le casting principal. Il faut dire qu’il reste encore trois rôles à pourvoir, ceux de Marshall, Lily et… attendez-la suite… Barney.

This is going to be legen……..wait for it……..dary. *High fives self*https://t.co/6XT1U0uV4M — Hulu (@hulu) June 16, 2021

Pour l’instant, on ne sait pas encore quelle direction prendra la série par rapport à l’œuvre originale. On ne sait effectivement pas si celle-ci sera connectée à How I Met Your Mother de quelconque manière. On peut en revanche espérer que certains acteurs passent une tête, l’occasion d’un bref caméo ou d’un épisode spécial. Une chose est sûre en revanche, les créateurs de HIMYM seront investis dans le projet en qualité de producteurs exécutifs. En revanche, c’est Isaac Aptaker et Elizabeth Berger (This is us) qui sont à l’écriture des dix premiers épisodes.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été avancée par Hulu, mais elle pourrait débarquer d’ici la fin de l’année. En France, on peut espérer que c’est sur Disney+ qu’elle sera diffusée. Pour rappel, quelques titres du catalogue Hulu y sont déjà disponibles dans la rubrique Star.

