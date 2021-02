Overcooked! All You Can Eat débarque bientôt sur consoles et PC !

Le jeu au mode multijoueur déjanté débarque sur les consoles old-gen et sur PC en mars prochain, après être sorti sur les consoles next-gen en novembre 2020.

Il aura fallu attendre quatre mois pour que le jeu Overcooked! All You Can Eat débarque enfin sur les consoles ancienne génération et sur PC. Cette compilation remasterisée des deux premiers jeux Overcooked! avait débarqué sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X et S le 24 novembre 2020. Maintenant, les studios Team 17 et Ghost Town Games nous annoncent que le jeu arrivera sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et sur Steam le 23 mars prochain. La spécificité de cette collection, c’est que les jeux Overcooked! Et Overcooked! 2 ont été portés à 60fps avec une résolution en 4K, excepté pour la Nintendo Switch qui n’a le droit qu’à 30fps. Puisque c’est une compilation, cette édition reprend plus de 200 niveaux des jeux originaux ainsi que tous les personnages disponibles. Elle comprend également tous les DLCs, des niveaux inédits, des nouveaux chefs ainsi qu’un nouveau mode de jeu multijoueur en ligne. Les studios ont également annoncé l’arrivée post-lancement d’une mise à jour gratuite permettant le crossplay.

Un nouveau « assist mode » permettra aux joueurs débutants d’avoir un peu d’aide de la part du jeu. Avec ce mode il sera possible d’allonger le temps imparti, d’avoir des scores plus élevés pour chaque repas préparé, ou encore de désactiver le temps d’expiration d’une commande. Cette annonce est accompagnée d’un trailer officiel, vous montrant toutes les caractéristiques de cette compilation. Le prix du jeu n’a pas été annoncé mais il est actuellement à 49,99 euros sur le PlayStation Store, un prix qui ne devrait pas changer pour les autres consoles.