La NVIDIA Shield accueille une nouvelle interface très inspirée de Google TV

La NVIDIA Shield s’offre une refonte de son interface, et mettra davantage en valeur vos contenus préférés.

© NVIDIA

Dans le marché des box TV, NVIDIA a su tirer son épingle du jeu avec la Shield, un boîtier multimédia qui propose des fonctionnalités inédites sur ce segment. Considérée par certains comme la meilleure box Android TV, la Shield s’améliore encore aujourd’hui grâce une mise à jour lui apportant une toute nouvelle interface.

Nouvel écran d’accueil

Le principal changement, c’est l’apparition d’un nouvel onglet Découvrir, qui permettra d’accéder à des recommandations ciblées en fonction de vos contenus préférés. L’affichage regroupant vos applications a également été modifié, et s’affiche dorénavant en plein écran afin de montre davantage d’apps à la fois. L’immense espace vide qui se trouvait auparavant en haut de l’écran d’accueil mettra désormais en valeur un contenu en particulier, comme c’est le cas de la série Loki sur Disney+ dans l’exemple fourni par NVIDIA.

Surtout, cette nouvelle interface se rapproche très fortement d’un certain Google TV, la nouvelle version du système d’exploitation pour téléviseurs de la firme de Mountain View. Quelques différences subsistent toujours, mais l’inspiration semble évidente : les applications se font plus discrètes et l’interface mise davantage sur les contenus, et la façon dont ils pourront vous être proposés.

Cette nouvelle interface devrait commencer à être déployée à partir d’aujourd’hui et jusqu’à la semaine prochaine, indique The Verge. Les utilisateurs de NVIDIA Shield aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et en France y auront le droit au cours de cette première vague.