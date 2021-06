Pokémon Unite : le MOBA free-to-play arrive en juillet sur Nintendo Switch

Après une première arrivée sur console, le nouvel opus de la licence aura ensuite droit à une sortie en septembre sur iOS et Android.

© The Pokémon Company

C’est officiel, le MOBA Pokémon Unite aura droit à une sortie dès le mois de juillet sur Nintendo Switch. Particulièrement attendu par les joueurs et les joueuses, le titre imaginé par The Pokémon Company et TiMi Studio (à qui l’on doit déjà les phénomènes Call of Duty Mobile ou Saint Seiya Awakening) sera accessible à partir de cet été sur la console hybride de Big N. Les joueurs mobiles devront quant à eux attendre septembre pour profiter du titre sur iOS et Android. À noter que le free-to-play aura également la très bonne idée de supporter le cross-play pour assurer la synchronisation des données de jeu entre plusieurs plateformes.

Dans une nouvelle bande-annonce dévoilée hier sur la chaîne officielle de The Pokémon Company, les plus impatients ont pu découvrir la cinématique d’introduction du jeu, ainsi que plusieurs séquences de gameplay inédites. Sans surprise, le MOBA demandera aux dresseurs du monde entier de s’affronter en équipes de 5 contre 5, dans des combats en arène qui leur demanderont de remporter le plus de points possibles. En marge des combats, qui représenteront le cœur du système de jeu, Pokémon Unite devrait aussi mettre l’accent sur la personnalisation (via des skins pour dresseurs et Pokémons), mais aussi sur la cohésion d’équipe.

Si le jeu a été confirmé en juillet, la France devra en revanche prendre son mal en patience avant de se lancer dans l’arène. Au moment de sa sortie prévient un communiqué officiel, seules les versions anglaises, chinoises, japonaises et coréennes seront disponibles. Les joueurs français (mais aussi italiens, espagnols et allemands) devront donc se contenter de la langue de Shakespeare pour profiter du MOBA dès cet été, ou patienter jusqu’à “plus tard dans l’année” avant que le titre ne s’offre une VF.