Disney+ confirme l’arrivée d’un spin-off La Belle et la Bête

Disney+ continue de miser sur les spin-offs pour enrichir son catalogue. Après plusieurs mois de rumeurs, la plateforme vient de confirmer le développement d’un projet centré sur Gaston et son acolyte Le Fou.

“Le plus beau c’est Gaston !” Disney va à nouveau explorer l’univers de La Belle et la Bête. Quatre ans après le film de Bill Condon, avec Emma Watson dans le rôle-titre, la plateforme va consacrer une série à l’antagoniste principal. Incarné par Luke Evans, le prétendant un brin insistant de Belle sera au cœur d’un spin-off qui devrait se consacrer à sa jeunesse et sa rencontre avec Le Fou. Gary Marsh, président et directeur de la création Disney Branded Television explique “ Pour tous ceux qui se sont déjà demandé comment une brute comme Gaston et un idiot comme LeFou ont pu devenir amis et partenaires, ou comment une enchanteresse mystique est venue jeter ce sort fatidique sur le prince devenu bête, cette série fournira enfin ces réponses. Cela donnera aussi lieu à une toute nouvelle série de questions”.

Au casting, on retrouvera évidemment Luke Evans et Josh Gad dans les rôles principaux. Briana Middleton incarnera quant à elle Tilly, la demi-sœur de LeFou. Pour l’instant, le reste du casting est encore tenu secret. Il ne faudra en revanche pas s’attendre à voir Emma Watson dans la peau de Belle, l’intrigue nous transportera plusieurs années avant leur rencontre. Néanmoins, comme le laisse sous-entendre Gary Marsh, on pourrait retrouver Dan Stevens. Il faudra sans doute s’attendre à en découvrir plus sur sa transformation et la malédiction jetée par l’enchanteresse sur le prince au cœur de pierre.

À l’écriture du scénario, on retrouvera deux habitués du genre. La plateforme a recruté Adam Horowitz et Edward Kitsis à qui l’on devait déjà la série Once Upon a Time. Le duo s’associera à Josh Gad qui sera également co-showrunner et producteur exécutif. Luke Evans passera également derrière la caméra, à la production cette fois-ci. Mais le retour que tout le monde attend chez les fans de la licence, c’est sans aucun doute celui d’Alan Menken. Le compositeur va offrir aux téléspectateurs une toute nouvelle partition, que l’on imagine déjà devenir un succès. Pour rappel, c’est lui qui avait mis en musique le premier dessin animé sorti en 1991. Il a également composé pour plusieurs films parmi les plus célèbres de Disney, à savoir La Petite Sirène, Aladdin, mais également Pocahontas.

Pour l’instant, Disney n’a pas donné la date de sortie de cette nouvelle série, mais à précisé qu’il s’agira d’une saison à huit épisodes. Elle n’aura visiblement pas vocation à être renouvelée.

