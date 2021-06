Twitch passe le cap des 2,2 milliards d’heures de stream vues en mai, un record

La plateforme continue sa croissance, en battant son propre record d’audience pour la quatrième fois cette année.

En mai, les utilisateurs de Twitch ont regardé près de 2,2 milliards d’heures de vidéos cumulées (soit l’équivalent de 16 millions de marathon Star Wars). Un nouveau record d’audience rapportent les analystes StreamElements et Rainmaker.gg, auxquels la plateforme est pourtant habituée. Avec une hausse d’audience de plus de 37% par rapport à l’année précédente, c’est la quatrième fois que Twitch bat son propre record de popularité en 2021.

Du gaming, mais pas que

Parmi les catégories les plus populaires de la plateforme, on retrouve ainsi les classiques League of Legends (+11%) avec 168 millions d’heures visionnées, ainsi que GTA V (+6%) et ses 250 millions d’heures. Pour autant, le service autrefois consacré aux jeux vidéo s’est ouvert à d’autres horizons depuis quelques années, comme le prouve le récent ajout d’une catégorie Pools, hot tubs and beaches (piscines, jacuzzis et plages). En première place du classement, on retrouve ainsi la catégorie Just Chatting, qui est généralement l’occasion pour les streamers et les streameuses d’échanger avec leur communauté. De son côté, Resident Evil Village sorti le 18 avril dernier fait son entrée dans le top 10, avec 48 millions d’heures visionnées.

Twitch loin devant

En dépassant les 2 milliards d’heures de streaming visionnées en mai, Twitch s’impose sans surprise comme la plateforme de diffusion live la plus populaire du moment. Loin derrière, Facebook Gaming ne cumule que 400 millions d’heures de visionnage sur la même période. On notera tout de même que la plateforme de Mark Zuckerberg a enregistré une nette augmentation depuis 2020, avec 23% d’heures de visionnage supplémentaires.