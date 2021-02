Pokémon Unite : Le MOBA débarque en bêta (mais pas en France)

Annoncé discrètement auprès des joueurs, le MOBA Pokémon Unite sera bientôt accessible dans un premier pays francophone. Pour la France en revanche, il faudra encore s’armer de patience.

Fort de son ambition de toucher toujours plus de joueurs, quelles que soient leurs appétences ingame, The Pokémon Company travaille actuellement sur un MOBA baptisé Pokémon Unite. Créé en partenariat avec TiMi Studio, on ne sait pour le moment quasiment rien du jeu, si ce n’est qu’il sera disponible sur Nintendo Switch, Android et iOS à sa sortie. Heureusement, quelques infos ont déjà fuité via la beta chinoise du titre, encore sous embargo. Les choses devraient d’ailleurs s’accélérer d’ici le mois prochain, puisqu’une nouvelle phase de beta vient d’être confirmée.

Un premier pays francophone pour Pokémon Unite

Selon le site de Slashgear, le Canada pourra en effet bénéficier de Pokémon Unite à partir de mars 2021 sur Android. Cette beta sera restreinte, mais tous les joueurs âgés de plus de 16 ans peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le Google Play Store pour avoir la chance de faire partie des heureux panélistes. Seules conditions imposées par The Pokémon Company : s’engager à ne rien diffuser sur les réseaux sociaux, et être prêts à perdre sa progression une fois le jeu officiellement lancé. Pour faire patienter les joueurs, un nouveau visuel inédit montrant Dracaufeu et Carchacrok a également été publié. Même si aucune date de sortie n’a encore été officiellement annoncée, on peut cependant miser sur un lancement d’ici quelques mois, pendant les festivités liées aux 25 ans de la licence Pokémon. Plusieurs concerts sont déjà prévus cette année, mettant à l’honneur de grands noms de l’industrie musicale comme Post Malone ou encore Katy Perry. Parallèlement, on attend également quelques nouveaux jeux, allant du revival New Pokémon Snap à – pourquoi pas, un nouvel opus de la série principale, centrée sur Pikachu, le 25e monstre de poche du jeu.