Fortnite : la Célébration de l’été cosmique s’annonce pour le 22 juin

Les détails de l’événement restent flous mais augurent d’ores et déjà des quêtes extraterrestres.

Sur Twitter, Epic Games a envoyé une invitation à tous les joueurs de Fortnite, qui peuvent choisir de l’accepter ou de la décliner. Il s’agit d’une invitation pour participer à l’événement baptisé « Célébration de l’été cosmique » dont la première journée se déroulera ce mardi 22 juin à partir de 15h heure française. Au total, le festival durera deux semaines, ce qui amène sa fin aux environs du 6 juillet prochain.

Les festivités comprendront de nouvelles Quêtes, des nouvelles récompenses et de quoi vous éclater entre amis ! On vous en dira plus lorsque cette fête, qui durera deux semaines, commencera le 22 juin à partir de 15h ! — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) June 19, 2021

Hormis l’annonce de la célébration, Epic Games n’a pas été très généreux en détails et a promis de revenir sur les festivités prévues lors de la première journée de l’événement. On sait toutefois qu’il y aura de nouvelles quêtes, des récompenses inédites, ainsi que « de quoi vous éclater entre amis ». On peut donc s’attendre à de nouveaux modes de jeux ou encore des skins spéciaux pour l’occasion. Beaucoup de joueurs réclament aussi de nouvelles armes ou encore l’organisation d’un concert virtuel comme cela est déjà arrivé à plusieurs reprises.

Ceci n’est pas sans rappeler que Fortnite a lancé sa saison 7 il y a peu. Après une saison 6 sur le thème de la primitivité et de l’instinct animal, le jeu change radicalement de registre en introduisant une invasion alien des plus étranges. Les joueurs auront le choix entre repousser les envahisseurs ou les aider à accomplir leur dessein. De nombreux skins sont prévus pour l’occasion, tel que ceux de Rick Sanchez, Thanos ou encore Superman, et Epic Games a mis en place un système inédit pour le passe de combat.