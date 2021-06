Asus ROG et Bunker eSports officialisent la création du proclub Bunker ROG

Quelques mois seulement après le parrainage de Republic of Gamers envers le club amateur Bunker eSports, les deux franchises s’associent pour former le nouveau club professionnel Bunker ROG eSports.

© Bunker ROG eSports

Asus Republic of Gamers et le club amateur Bunker eSports ont annoncé la semaine dernière leur fusion, ainsi que la naissance de la structure professionnelle Bunker ROG eSports. Après un premier rapprochement – d’abord technologique, pendant lequel Asus ROG avait décidé d’équiper les équipes Bunker avec ses ROG Phone sur les tournois français et internationaux de Brawl Stars et Call of Duty Mobile, la collaboration se poursuit, et semble se pérenniser entre les deux entités.

Asus ROG veut rayonner à l’international

Créée en 2006, la marque Asus Republic of Gamers est devenue une véritable référence en matière de gaming PC et mobile. En participant à la professionnalisation d’un club eSport, la marque confirme sa volonté de s’imposer solidement et durablement sur le terrain du jeu vidéo compétitif, aussi bien en France qu’à l’international.

Ainsi, l’ensemble des équipes Bunker ROG sera désormais équipé sous les couleurs de Republic of Gamers. Les joueurs PC bénéficieront notamment de tours fixes ROG Strix GA35, équipées des processeurs de dernières génération Intel 11e gen ou AMD Ryzen série 5000, mais aussi de cartes graphiques NVIDIA (RTX série 3000). Pour compléter cet ambitieux set-up, la marque fournira également aux joueurs des moniteurs ROG au taux de rafraîchissement record de 360 Hz. Les équipes mobiles, quant à elles, ne seront pas en reste puisqu’elles continueront de bénéficier des derniers ROG Phone 5.

Bunker eSports se développe

Sur mobile, la structure Bunker eSports compte déjà trois équipes évoluant sur les jeux Call of Duty Mobile, Brawl Stars et League of Legends Wild Rift. Sur PC et consoles, 21 joueurs au total portent les couleurs de la marque sur League of Legends, Valorant, Fortnite, Super Smash Bros, Street Fighter V et PES. La professionnalisation des joueurs via ce nouveau partenariat avec Asus ROG devrait inévitablement permettre à Bunker ROG eSports de poursuivre son rayonnement, en France, mais aussi sur la scène internationale.