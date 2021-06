Star Wars : fin de tournage pour the Book of Boba Fett

En décembre, Disney+ donne rendez-vous à tous les fans de la franchise Star Wars avec sa toute nouvelle série live-action. The Book of Boba Fett, qui s’intéressera au personnage iconique de la saga, vient de clôturer sa phase de tournage.

© Lucasfilm

Elle avait été annoncée en décembre 2020, à la fin de la seconde saison de The Mandalorian. Boba Fett, le chasseur de primes le plus célèbre de la franchise, va avoir droit à sa propre série sur Disney+. Réclamée depuis longtemps par les fans, cette nouvelle production devrait explorer la même temporalité que The Mandalorian, à savoir entre le sixième et le septième opus de la saga cinématographique. Interrogé par SFX Magazine, l’acteur principal Temuera Morrison a confié que le tournage était bouclé et que la série devrait arriver comme prévu pour décembre prochain. En revanche, l’interprète de Boba Fett n’a donné que très peu de détails sur l’intrigue qui sera déroulée dans cette première saison.

Boba Fett et Fennec Shand au cœur de l’intrigue

On devrait néanmoins retrouver Boba et sa comparse Fennec Shand. Elle sera à nouveau incarnée par Ming-Na Wen, bien connu par les fans de The Agents of SHIELD pour avoir incarné May dans la série Marvel. Pour l’instant, le reste du casting est tenu secret, mais il faudra sans doute s’attendre à croiser certains personnages déjà aperçus dans The Mandalorian. Mando va-t-il passer une tête ? Rien n’est moins sûr, le personnage sera au cœur d’une troisième saison de The Mandalorian. Pour rappel, cette nouvelle salve d’épisode n’a pas encore de date de sortie, il ne faut donc pas s’attendre à revoir le personnage incarné par Pedro Pascal avant 2022.

Derrière la caméra, c’est Robert Rodriguez qui mettra en images ces nouvelles aventures intergalactiques. Comme pour The Mandalorian, le duo Jon Favreau et Dave Filoni s’attellent à l’écriture du scénario et à la production exécutive. Du reste, il faudra sans doute patienter encore un peu pour découvrir des premières images. Disney+ se chargera bien évidemment de promouvoir cette nouvelle production en temps voulu. Être patients nous allons devoir être.