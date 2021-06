Galaxy S21 : Samsung a inventé le luxe du smartphone, Amazon le brade

En janvier, les Samsung Galaxy S21 faisaient leur apparition. S'ils sont souvent en rupture de stock (la faute à la rupture mondiale de processeurs), Amazon se targuer d'avoir un grand stock. Et à prix réduit.

© Amazon

Au début de l’année, Samsung a officialisé ses Galaxy S21. Ce sont les smartphones les plus avancés de la marque – et les plus avancés sur Android tout court. Ils rivalisent avec les derniers iPhone 12, mais leur prix est plus raisonnable. Et quand Amazon profite du Prime Day pour réduire encore le prix, c’est la folie.

Voici les meilleures offres sur les Galaxy S21 :

Vous en voulez plus ? Amazon casse les prix de tout Samsung ici :

Voir les offres Amazon

Samsung est le vendeur numéro 1 des smartphones dans le monde depuis quelques années déjà. La marque sait se démarquer avec des modèles très premium, à l’exemple de sa dernière gamme de Galaxy S21. Dévoilée il y a quelques mois, cette récente génération a séduit de nombreux utilisateurs sur le marché grâce à des performances techniques extra.

Les ruptures de stock sont nombreuses sur le site officiel du coréen (le Galaxy S21 n’est plus disponible du tout). Alors quand on voit un stock à prix réduit sur Amazon pour le Prime Day, il faut y aller. C’est le meilleur prix pour les Galaxy S21+ et S21 Ultra qu’on ait pu voir jusqu’à présent sur le site.

Les Galaxy S21 ont tout pour plaire

Une gamme de Galaxy S21 très complète

Cette génération de smartphones est composée de 3 modèles : on retrouve les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Tous ces téléphones se positionnent comme appareils premium, ils ont droit à des fonctionnalités techniques haut de gamme. C’est simple, ils font partie des smartphones les plus puissants au monde en 2021. Avec les offres mises en avant par Amazon, vous avez l’occasion de faire de belles économies sur les deux modèles les plus performants de cette récente gamme.

En termes de fonctionnalités techniques, les Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra sont équipés d’un bel écran un écran OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, les tailles respectives sont de 6,7 et de 6,8 pouces. Les deux modèles affichent un design à l’image de la marque, l’esthétique se veut aussi soignée que moderne, on retrouve de belles finitions pour un ratio écran/corps très appréciable.

Toute la gamme des Samsung Galaxy S21 a droit à une puce Exynos 2100, il s’agit du processeur le plus récent conçu par le constructeur. C’est aussi la meilleure puce disponible pour les smartphones Android, il confère une excellente puissance à ces trois modèles. C’est aussi lui qui se charge de l’excellent traitement des images et de la gestion de la batterie — autant dans l’immédiat que dans la durée.

Une offre photo de haut standing

Pour l’autonomie, les Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra embarquent des batteries respectives de 4 800 mAh et 5 000 mAh. Cela devrait vous permettre de tenir plus d’une journée et demie avec un usage classique du smartphone, c’est largement dans la moyenne haute des téléphones disponibles sur le marché. On retrouve aussi la charge rapide jusqu’à 25 W en filaire, ce qui vous permet de récupérer plus de la moitié de l’autonomie en seulement 30 minutes, c’est une fonctionnalité qui s’avère bien utile au quotidien.

Côté photo, on peut noter la présence d’un quadruple module photo installé dans le coin supérieur au dos des Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra. Le modèle le plus haut de gamme bénéficie d’un capteur principal de 108 Mpx. Dans les deux cas, les résultats sont très convenables, la marque étant réputée pour accorder un soin particulier à la qualité de l’image. Une fois de plus, elle respecte ce critère phare en assurant des rendus de qualité pour les images même quand il fait sombre.

Globalement, les Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra disposent de tous les arguments pour convaincre, ils offrent une excellente mise à jour de la version précédente, que ce soit du côté du design ou des performances techniques, à l’exemple de la puissance, de la photo ou de l’autonomie. C’est une belle surprise de retrouver de telles promotions sur ces smartphones alors qu’ils sont très récents et qu’ils se vendent très bien même à leur prix de base.

Prime Day fait la fête à Samsung

Avec les deals en cours pour le Prime Day sur Amazon, vous pouvez réaliser une belle affaire sur les Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra, le premier passer à 8 49 euros au lieu de 1 059 euros tandis que le second est affiché à 999 euros au lieu de 1 259 euros. C’est simple, vous faites des économies d’environ -20% sur des smartphones premium qui n’ont même pas encore un an d’existence sur le marché. C’est le moment parfait pour réduire les coûts sur votre prochain téléphone.

Une frappe qui finit sa course dans la Galaxy… S21.

✨On était obligés✨#GalaxyS21 pic.twitter.com/AwZv40cZZi — Samsung FR (@SamsungFR) June 15, 2021

Si vous prenez le Samsung Galaxy S21+ ou le S21 Ultra sur Amazon, vous avez droit à une deuxième chance en cas de besoin. En effet, la politique de retour s’étend jusqu’à 30 jours sur la plateforme, ce qui vous laisse tout le temps d’essayer le téléphone et de le renvoyer gratuitement si vous n’êtes pas convaincu. Dans ce cas, vous êtes remboursé à 100% sur votre achat en ligne, c’est une belle sécurité pour choisir votre nouveau smartphone.

Par contre, il faut penser à faire très vite pour prendre le Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra. Il n’est pas rare que ces modèles soient en rupture de stock chez le marchand en ligne comme chez le constructeur depuis leur sortie, cela risque d’arriver en quelques heures. Le Prime Day sur Amazon attire du monde chaque année, cette édition remporte déjà un franc succès, n’attendez pas plus longtemps.

Pour voir toutes les promotions sur les Samsung Galaxy S21, c’est par ici :

Voir les offres Amazon