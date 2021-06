Youtube : les utilisateurs iOS auront bientôt le Picture in Picture

Les détenteurs d'iPhone pourront bientôt regarder leurs vidéos tout en s'occupant à autre chose sur leurs mobiles.

© Szabo Viktor / Unsplash

Youtube vient d’annoncer la prise en charge officielle du mode Picture-in-Picture sur iOS 14 pour tous les membres Premium. Avant l’arrivée de cette prise en charge, certains utilisateurs avaient réussi à créer leur mode Picture in Picture en utilisant un procédé assez long en passant par le navigateur web Safari. Cette méthode sera bientôt révolue, alors que l’entreprise annonce une prise en charge prochaine pour tous les utilisateurs iOS.

Dans une déclaration, Youtube a précisé que « La fonction Picture-in-Picture (PiP) permet aux utilisateurs de regarder des vidéos YouTube en miniature tout en naviguant simultanément en dehors de l’application YouTube sur leur appareil mobile. Nous commençons à déployer le PiP pour les membres de YouTube Premium sur iOS et prévoyons de lancer le PiP pour tous les utilisateurs iOS américains également. »

Cela signifie donc que le mode PiP sera graduellement disponible pour tous les utilisateurs sur iOS qu’ils payent ou non l’abonnement à Youtube Premium. C’est un mode qui avait fait son apparition en 2020 sur iOS 14 mais dont l’intégration a été plus qu’irrégulière. En effet, le Picture-in-Picture a plusieurs fois été accessible puis inaccessible au cours de l’année. Cette fois-ci, le mode semble revenir pour de bon, pour le plus grand bonheur des utilisateurs sur iOS. A noter que l’outil est déjà accessible aux utilisateurs d’Android abonnés à YouTube Premium ou possédant une version ultérieure à Oreo.

Pour le moment, Youtube n’a pas donné de nouvelles quant au lancement de la fonctionnalité pour les utilisateurs internationaux n’ayant pas d’abonnement à Youtube Premium. Même si cela n’arrivera qu’aux États-Unis dans un premier temps, l’arrivée du PiP pour tous les utilisateurs de Youtube sur iOS dément les rumeurs selon lesquelles Youtube ne permettrait qu’aux personnes abonnées de bénéficier de la fonctionnalité.