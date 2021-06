Mercedes S-Class 2021 : la technologie version grand luxe

Quatre roues, beaucoup de luxe, et encore plus de technologie embarquée.

© Mercedes

L’automobile fait partie des secteurs qui ont été révolutionnés par la technologie. Pour certains, c’est à double tranchant. Les amoureux de la mécanique ne le savent que trop bien, il est aujourd’hui impossible de réparer sa propre auto de fond en comble. La faute à la quantité de matériel électronique propriétaire qui vous impose le passage par la concession. Cette tendance n’est pas près de s’inverser, surtout dans le très haut de gamme. Dernier exemple en date : la Mercedes-Benz S-Class.

Connue pour être un condensé de confort et de luxe, cette berline aux traits résolument sportifs cache bien son jeu avec un espace intérieur plus proche du vrai salon que de l’habitacle auto. Mais là où cette édition 2021 marque le coup, c’est avec les innovations technologiques de cette nouvelle mouture à mi-chemin entre l’habitacle de limousine et le cockpit d’avion dernier cri. Engadget a pu la tester et faire la présentation technologique de la bête.

Mi vaisseau spatial, mi limousine

Un superbe écran tactile, qui sert d’interface à MBUX (un système multimédia propriétaire basé sur l’ intelligence artificielle) trône au centre de l’habitacle. Il perd sa roue tactile, mais gagne en fluidité au niveau des commandes vocales et bénéficie d’une mise à jour de l’interface.

Mais surtout, on remarque immédiatement l’affichage tête haute (ATH), qui permet d’avoir toutes les informations essentielles à la conduite sans quitter la route des yeux. Celui-ci a bénéficié de la mise à jour d’MBUX. Dans les versions précédentes, les caméras externes du véhicules étaient utilisées en coopération avec le GPS par un système de réalité augmentée. L’intérêt ? Afficher directement la direction sur le paysage pour une clarté maximale (voir vidéo). Mais maintenant, ces indications apparaissent directement sur l’ATH ! Un système encore imparfait d’après R. Baldwin d’Engadget, mais assez impressionnant, et beaucoup plus sécurisé que de devoir consulter l’écran du GPS en permanence !

L’ilot central a également bénéficié d’une petite perfusion high-tech avec un nouveau mode 3D. Des caméras intégrées dans l’habitacle vont “tracker” le regard du pilote pour que la carte du GPS soit toujours alignée et parfaitement visible. Difficile de s’en rendre compte à l’écran, mais l’idée semble intéressante.

L’interface permet aussi d’accéder à des tas d’options plus standard comme l’Adaptative Cruise Control, un régulateur de vitesse qui s’adapte à l’allure du véhicule devant vous. Mais à 100 850 euros la voiture, c’est bien la moindre des choses !