Apple TV+ : le créateur de Rick et Morty va produire une série pour la plateforme

Apple TV+ veut étoffer son offre et recrute de nombreux créateurs à succès pour ce faire. Selon Deadline, la plateforme va collaborer avec Dan Harmon pour l’adaptation du web comics Strange Planet.

© @nathanwpyle

La guerre des plateformes fait rage et Apple TV+ met toutes les chances de son côté pour s’imposer durablement sur le secteur. Alors qu’elle consacre ce mois de juin à la promotion de ses prochaines productions, la plateforme annonce une collaboration de grande envergure avec le créateur de Rick et Morty. Dan Harmon, qui a écrit et produit la série Adult Swim avec Justin Roiland, va s’intéresser au web comics Strange Planet. Cette bande-dessinée, publiée en premier lieu sur Internet, suit les aventures d’adorables petites créatures avec un univers coloré. Écrite par Nathan W.Pyle, elle entend porter un regard tendre sur les mœurs et les coutumes humaines, par le prisme des petits extraterrestres.

Produite par Apple en collaboration avec ShadowMachine (Bojack Horseman), cette nouvelle série n’a pas encore de date de sortie sur nos écrans. Il faut dire que le projet est encore à un stade embryonnaire et qu’il faudra sans doute attendre encore un peu avant d’en découvrir les premières images. On sait en revanche que c’est Amalia Levari qui agira en qualité de showrunneuse. Elle a déjà travaillé sur plusieurs séries dont Harvey Beaks.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Strange Planet (@nathanwpylestrangeplanet)

Préparer la fin des périodes d’essai

Si Apple promeut largement ces productions, c’est parce qu’elle prépare activement la fin des périodes d’essai proposées à l’achat d’un nouveau produit de la marque. Dès le mois de juillet prochain, l’offre va être révisée pour ne s’étendre que sur trois mois. Apple peut donc s’attendre à voir certains de ces utilisateurs quitter son offre une fois que celle-ci deviendra payante. Pour les convaincre de rester, elle met donc les petits plats dans les grands. Reste à voir si cela suffira. Depuis son lancement, le succès d’Apple TV+ est plutôt timide. Il faut dire que la plateforme a fait le choix plutôt étonnant de ne proposer que des productions inédites, là où ses concurrents ne cessent d’acheter des licences populaires.