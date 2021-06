Microsoft aligne les performances du xCloud à celles de la Xbox Series X

La mise à jour s’est faite très discrètement, la firme n’ayant pas prévenu ses abonnés au préalable, ni même après coup.

Microsoft a récemment mis à jour ses serveurs pour son service de cloud gaming, le xCloud. Les performances de celui-ci étaient équivalentes à celles de la Xbox One et passent désormais à celles de la toute récente Xbox Series X. Cela permet, entre autres, aux abonnés du Xbox Game Pass de streamer la version Xbox Series X de certains jeux au catalogue.

Cette amélioration permet également d’augmenter considérablement la qualité visuelle des titres, d’améliorer la fréquence d’images par seconde et de réduire drastiquement les temps de chargement. De plus, tout cela est désormais disponible depuis un navigateur web et même depuis un smartphone Android. À noter tout de même que la prise en charge du streaming sur console est toujours en phase de test.

« Nous testons continuellement de nouvelles fonctionnalités et apportons des améliorations pour créer une meilleure expérience de jeu sur xCloud. Nous aurons bientôt plus d’informations à partager sur les mises à niveau que nous effectuons dans nos centres de données Microsoft », a déclaré un représentant de l’entreprise.

“le Netflix des jeux vidéo”

Cette initiative de la part de Microsoft montre l’engagement de la firme à tout miser sur des services performants pour séduire les joueurs du monde entier. En termes d’abonnement, Microsoft est actuellement le créateur d’une des offres les plus alléchantes sur le marché et une des plus rentables. L’entreprise a d’ailleurs l’intention de continuer à améliorer le Xbox Game Pass et tout ce qu’il propose, dans le but de devenir “le Netflix des jeux vidéo“.

Pour rappel, le xCloud est compris dans l’abonnement du Xbox Game Pass Ultimate, disponible à 12,99€ par mois et vous donne accès à de nombreux titres à découvrir sur de multiples supports.